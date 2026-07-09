La Orquesta Sinfónica de Balears presenta su nueva temporada con doce conciertos en el Auditorium
Kian Soltani, Sayaka Shoji y Emmanuel Pahud encabezan el cartel de solistas de un ciclo que arrancará en octubre y se prolongará hasta mayo de 2027
La Orquesta Sinfónica de las Illes Balears ha presentado hoy en Can Oleo el programa de su temporada 2026-27, que llevará al Auditorium de Palma a solistas como Kian Soltani, Sayaka Shoji y Emmanuel Pahud a lo largo de doce conciertos, entre octubre de 2026 y mayo de 2027. El director titular, Pablo Mielgo, ha afirmado durante la presentación que el programa
La temporada arrancará el 8 de octubre de 2026 con el violonchelista Kian Soltani interpretando obras de Elgar y Strauss bajo la batuta de Mielgo. Le seguirán, entre otros, el guitarrista José Maria Gallardo del Rey (5 de noviembre), el trombonista Ian Bousfield (3 de diciembre) y un concierto coral con Irene Mas, José Antonio López y David Alegret junto al Cor UIB (10 de diciembre), con obra de Haydn. El 18 de diciembre de 2026 tendrá lugar la única cita fuera del Auditorium, en la Capella de la Seu.
Programación de 2027 y precios de entradas
Ya en 2027, el programa incluye a la violinista Ellinor D'Melon (21 de enero), el pianista Juan Floristán (4 de marzo), la soprano Marta Bauzà (18 de marzo), el pianista Andrei Gavrilov (8 de abril), la violinista Sayaka Shoji (22 de abril), la pianista Eva Gevorgyan (29 de abril) y el flautista Emmanuel Pahud, que cerrará la temporada el 6 de mayo con obras de Mozart, Guinovart y Brahms.
El abono para los once conciertos del Auditorium más el de la Seu tiene un precio de 300 euros en platea y 225 euros en amfiteatre. Los antiguos abonados podrán renovar del 7 al 18 de septiembre de 2026, mientras que el plazo para nuevos abonados será del 21 al 30 de septiembre. Las entradas individuales estarán a la venta a partir del 2 de octubre, con precios de 35 euros (platea) y 30 euros (amfiteatre), mientras que los estudiantes de escuelas de música de hasta 30 años podrán acceder por 5 euros.
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