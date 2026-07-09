Muere Bonnie Tyler: Mallorca también se rindió a la voz rasgada de la cantante británica

El público de Mallorca ha sucumbido en dos ocasiones a la fuerza de la voz rasgada de Bonnie Tyler, fallecida en Faro a los 75 años. La galesa actuó en 2005 y 2025, conciertos en los que deleitó con éxitos que todavía hoy resuenan, como It's a heartache y Total eclipse of the heart. En ambas ocasiones agotó entradas.

El 16 de agosto del pasado año, Tyler pisó el escenario del Port Adriano Music Festival para celebrar sus cinco décadas de carrera musical. Acompañada por cuatro músicos, no solo ofreció sus conocidos temas, también reinterpretó canciones de otros artistas que llevó a su terreno, como Have you ever seen the rain, de Creedence Clearwater Revival, To love somebody, de los Bee Gees o Hide your heart, de Kiss. “Icónica”, “increíble”, “icono absoluto” y “conciertazo” fueron los comentarios que el público compartió después.

Hacía 20 años que había actuado en Mallorca, en otro escenario, el del centro cultural Costa Nord en Valldemossa. Fue el 10 de julio de 2005 y esa noche contó con dos espectadores de lujo, los actores Susan Sarandon y Tim Robbins, que aparecieron por sorpresa. Aquella actuación comenzó con algún que otro problema técnico de su guitarrista, pero ya en la segunda canción, la británica se había metido al público en el bolsillo, tal como recogió la crónica de este diario.

También en esa ocasión, además de Total eclipse of the heart, It's a heartache, Holding out for a hero o Lost in France, Bonnie Tyler versionó temas de Janis Joplin y Bryan Adams. Quienes asistieron a ese concierto también recuerdan que el guitarrista que acompañaba a la cantante desapareció y dejó paso a música pregrabada, aunque la voz rasgada de la galesa no defraudó. Al final de la velada, la ovación del público hizo volver a Tyler al escenario e interpretar una vez más It’s a heartache.