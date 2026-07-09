Las jornadas del Centre Catany de Fotografía y Arquitectura se centran este año en el turismo

La cuarta edición de las Jornadas de Fotografía y Arquitectura del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany se celebrará el 23 y 24 de julio y se centrará en el turismo. Bajo el título La mirada del (y para el) turismo, se fijará la mirada en dos momentos claves en la conformación del relato turístico de Balears y, de forma específica, de Mallorca: los años 30 y los 60 y 70 del siglo XX.

Son dos momentos a los que las jornadas se acercarán desde dos perspectivas diferenciadas. Respecto al primer período, se hará una aproximación desde la mirada de dos mujeres viajeras, Lady Shepard y Charlotte Perriand.

En cuanto al segundo, cuando el turismo estalla y se va conformando en la actividad económica central de las islas, se abordará desde la mirada y los relatos que se construyen desde los propios lugares turísticos.

Hotel Maria Isabel, Platja de Palma (1971) / Archivo Casa Planas

Exposición

En el marco de las jornadas, la Fundació Toni Catany, en colaboración con el Archivo Casa Planas, inaugura este jueves la exposición Arquitectura de postal. Archivo Casa Planas, que propone una cata de los materiales preservados en el archivo, donde la fotografía es a la vez fuente documental de la turistización y objeto de estudio en sí misma.

Los materiales publicitarios del fotógrafo Josep Planas i Montanyà (1924-2016) explican el desarrollo de la arquitectura del ocio desde sus tímidos inicios a principios del siglo XX, con establecimientos eclécticos y a menudo domésticos, hasta la explosión desarrollista del turismo de masas, con hoteles-fábricas.

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Paralelamente, la selección habla de la organización de la empresa y del proceso de creación de unas imágenes llenas de colores vibrantes que van consolidar el imaginario turístico de Mallorca.