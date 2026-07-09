La miniserie documental 'Rafa', de Netflix, está nominada a un Emmy

La miniserie Rafa, producida por Netflix y Skydance Sports, ha sido nominada a un premio Emmy 2026 en la categoría de Mejor Serie Documental o de No Ficción, una nominación que se anunció este miércoles en el marco de la 78ª edición de los premios Emmy, cuya ceremonia tendrá lugar el 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Dirigida por Zach Heinzerling, la serie recorre la trayectoria profesional y personal de Rafael Nadal, con testimonios de Toni Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Roddick y John McEnroe, entre otros.

Con más de la mitad de su contenido en español, Rafa se perfila como la primera producción predominantemente en un idioma distinto al inglés en obtener una nominación al Emmy a la mejor serie documental.

Determinación

La serie fue presentada en su momento como el documental definitivo sobre la carrera y la mentalidad del deportista español. Bajo el lema 'Su determinación es su mayor legado', la producción busca profundizar en la personalidad de Nadal, alejándose de la simple etiqueta de ganador para mostrar su esencia como competidor.

Sus cuatro episodios se estrenaron en Netflix el 29 de mayo, aunque hubo un preestreno en Madrid con un multitudinario evento celebrado en el Frontón Beti Jai y al que asistió el tenista, su familia y numerosos rostros conocidos. Durante la velada, además, se repartieron ensaimadas mallorquinas entre los asistentes y se invitó a todo tipo de personalidades del mundo del deporte e incluso a reconocidos influencers deportivos.