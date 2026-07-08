Tres grupos jamaicanos leyendas del reggae actuarán en Mallorca

Los jamaicanos Inner Circle, leyendas del reggae, famosos por canciones como Bad Boys y Sweat (A La La La La Long), son los cabezas de cartel de uno de los grandes festivales internacionales de reggae del verano, el Mallorca Roots Festival, que se celebrará en el recinto Mallorca Live de Magaluf el próximo 3 de agosto.

The Congos, otra mítica banda de reggae roots jamaicano, con más de 40 años de historia, y Culture, también de la isla caribeña, creada en Kingston a mediados de los 70, completan el cartel de un festival que ofrecerá siete horas de programación, y en el que el público podrá disfrutar no solo de conciertos en directo, también de la gastronomía y de una experiencia diseñada para residentes y turistas.

The Congos / .

Inner Circle, que a finales de los 70 llegaron a ser más populares en Jamaica que el mismísimo Bob Marley gracias a su carismático vocalista, el fallecido Jacob Miller, ya visitó Mallorca en 2019, cuando actuaron en el recinto de Son Fusteret. Tanto The Congos como Culture, que se presentará con Kenyatta Hill al frente, hijo del fallecido Joseph Hill, se estrenarán en la isla.

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El Mallorca Roots Festival “nace con el objetivo de consolidarse como una cita anual dentro de la programación musical de la isla y contribuir a reforzar la oferta cultural y turística de Mallorca con un evento de proyección internacional”, señalan sus responsables, Kenko Events, una promotora especializada en la producción y organización de conciertos, giras y festivales nacionales e internacionales, apostando por propuestas musicales de calidad y por el desarrollo de eventos con impacto cultural y turístico.