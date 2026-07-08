'The Pitt' y 'Hacks' arrasan en las nominaciones a los Emmy

El drama médico 'The Pitt' se solidifica como fenómeno cultural con sus 25 nominaciones a los 78º premios Emmy, más que ninguna otra serie este año. Pero la sigue de cerca 'Hacks', que con solo una nominación menos ha batido el récord de reconocimientos para una comedia en un único año, ostentado desde 2025 por 'The Studio' con 23 nominaciones. Como con la temporada final de 'Schitt's Creek' (15 nominaciones), se despide a esta comedia ya legendaria a lo grande, y es difícil imaginar que Jean Smart no se acabe llevando su quinto Emmy o que Hannah Einbinder no logre el segundo.

En la categoría de mejor serie dramática, 'The Pitt' –que, de volver a ganar, ya tendría más premios Emmy a mejor drama que 'Urgencias'– compite con 'Pluribus' , 'La edad dorada', 'El caballero de los Siete Reinos', 'Paradise', 'Slow horses' y 'Vicios ocultos'.

No han pasado el corte 'Industry' (con cero nominaciones), 'Task' ni (predeciblemente) 'Euphoria', aunque Mark Ruffalo y Tom Pelphrey han sido nominados como protagonista y secundario de la segunda y las nominaciones llegan a siete (incluyendo para Zendaya, Colman Domingo y el fallecido Eric Dane) en el caso de la tercera. Por supuesto (y merecidamente), Gary Oldman ha sido nominado por su desvencijado espía de 'Slow horses' por tercer año consecutivo. Otros favoritos habituales son Sterling K. Brown, que opta a su cuarto Emmy por 'Paradise', o Jon Hamm, que opta al segundo por 'Vicios ocultos'. Entre los nuevos nombres brilla Chase Infiniti ('Una batalla tras otra') por su labor en 'Los testamentos'.

De las 25 nominaciones de 'The Pitt', hasta trece son actorales, empezando por el protagonista Noah Wyle y siguiendo por los secundarios Shawn Hatosy (aunque solo sale en seis episodios de 15), Patrick Ball, Gerran Howell, Katherine LaNasa, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Sepideh Moafi y hasta cinco intérpretes invitados.

Undécima nominación para Steve Carell

Entre las muchas comedias producidas por Bill Lawrence esta temporada, la academia televisiva se ha decantado por 'Terapia sin filtro', aunque el Steve Carell de 'Rooster' ha conseguido nominación: ¿a la undécima irá la vencida? El Michael Scott de 'The office' competirá con Jason Segel (de 'Terapia sin filtro'), el inevitable Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio') o el gran Matthew Rhys de 'La maldición de Widow's Bay', revelación crítica y popular que, pese a haber llegado en el último momento, ha alcanzado las 19 nominaciones; Rhys aspira también al Emmy a actor protagonista de miniserie por 'La bestia en mí'. La gran sorpresa en cuanto a actores de comedia ha sido Yahya Abdul-Mateen II, de 'Wonder Man', comedia satírica y meta de Marvel; nula sorpresa es que Kate O'Flynn (Patricia de 'Widow's Bay') opte a mejor secundaria.

Junto a 'Hacks', 'Terapia sin filtro' y 'La maldición de Widow's Bay', las otras comedias nominadas son 'Solo asesinatos en el edificio', 'Colegio Abbott', 'The Bear' (con su poco cómica cuarta temporada), 'Nadie quiere esto' y 'Margo tiene problemas de dinero', cuya estupenda Elle Fanning merece claramente acabar recogiendo la estatuilla; su hermana mayor, Dakota Fanning, está nominada a mejor actriz secundaria de miniserie por 'Su peor pesadilla'.

Doblete de Jason Bateman en miniseries

En cuanto a las series limitadas, las elegidas han sido 'Su peor pesadilla', 'La bestia en mí', 'Beef', 'DTF St. Louis' y 'Love story'. En la lista final sorprende la ausencia de 'Half man' después del éxito de su creador y protagonista, Richard Gadd, con 'Mi reno de peluche' hace dos años: seis premios de once nominaciones. Gadd ha logrado, eso sí, ser nominado a mejor actor secundario, categoría en la que competirá con el Jason Bateman de 'DTF St. Louis', que hace doblete y opta también a mejor protagonista de miniserie con 'Black Rabbit'. Todos los rostros principales de 'DTF St. Louis' han acabado siendo mencionados, de David Harbour a Joy Sunday, de Richard Jenkins a Linda Cardellini. Entre las actrices de miniserie destacan también nombres como la tres veces nominada al Oscar Carey Mulligan, por su papel en 'Beef'; Sarah Snook ('Su peor pesadilla') y Claire Danes ('La bestia en mí'), ambas ya premiadas con el Emmy, la segunda en tres ocasiones, o Sarah Pidgeon, para algunos ya revelada con 'The wilds', pero convertida en estrella con futuro como la Carolyn Bessette de 'Love story'.

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La ceremonia de entrega de los 78º premios Emmy se celebrará el 14 de septiembre y será presentada, en su debut como anfitriona de una gran gala, por Mariska Hargitay, protagonista de 'Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales.