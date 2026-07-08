Sa Batummm reúne en Binissalem a más de 450 percusionistas de Balears y del extranjero

Binissalem acoge una nueva edición de Sa Batummm del próximo 25 al 27 de julio, el encuentro cultural organizado por la Colla de Dimonis de la Fil·loxera de l'Infern, que este año celebra su tercera edición desde su creación en 2024.

El proyecto fue impulsado por Tomeu Alorda, Hugo Sifuentes y Antoni Pons, con el objetivo de crear un espacio de convivencia y aprendizaje en torno a la cultura popular, aglutinando a personas y agrupaciones vinculadas a los gigantes, las bestias de fuego, los demonios y la percusión.

La jornada combina formación, intercambio de experiencias y espectáculo. Durante la mañana y buena parte de la tarde, los participantes toman parte en talleres formativos orientados a mejorar sus conocimientos y habilidades en el mundo de la percusión. La participación está abierta tanto a personas a título individual como a grupos, sin necesidad de pertenecer a ninguna agrupación previa.

Batucada del año pasado / Sa Batummm

La jornada culmina con un pasacalles por las calles de Binissalem, estructurado en dos recorridos que confluyen en la plaza de la Iglesia: el de los gigantes, que parte del Parc del Resquelli, y el de las bestias de fuego, que sale desde la Escola Graduada. El acto de clausura incluye una tocada conjunta final en la plaza, en la que todos los participantes interpretan una pieza aprendida durante la jornada de la mano de un grupo invitado.

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Para esta edición se espera la participación de más de 450 percusionistas, distribuidos en 32 agrupaciones procedentes de 30 municipios de las Illes Balears. El evento contará además con la presencia de agrupaciones llegadas de fuera del archipiélago, concretamente de Girona, Barcelona y Francia.