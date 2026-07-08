Monkey Jack Band presenta "MONO", su primer disco tras 7 años de la formación del grupo

Monkey Jack Band presenta su primer disco tras la formación del grupo en 2019. La banda, formada por Toni Ginard (voz y guitarra), Xavier Grimal (voz y guitarra), Juan Baena (bajo) y Christian Baena (batería y coros), se ha definido siempre como un grupo de directo, curtido en salas y festivales como Shamrock o el Hard Rock Café. Según explican ellos mismos, nunca tuvieron prisa por grabar, hasta que finalmente decidieron dar el paso al estudio, del que ha salido MONO, once temas propios que beben del rock clásico, el blues y el rock sureño, con referencias que van de The Rolling Stones a Eric Clapton, BB King o Gary Moore.

El disco incluye temas con un fuerte componente crítico. En "Menos ruido, más rocanrol", uno de los sencillos que verá la luz el 4 de septiembre, el grupo se posiciona frente al reggaetón y a las canciones generadas por inteligencia artificial, defendiendo que "la música de los 70 y los 80 es mejor que lo que hay ahora". La banda ha señalado, además, que en el proceso de elaboración del álbum también han empleado herramientas de inteligencia artificial, pero que su crítica va orientada a los artistas que la utilizan en creaciones musicales.

El disco en físico / Toni Dunne

El adelanto del disco llega con "La maldición del Mono Jack", único tema disponible en plataformas desde el lanzamiento del CD, una canción de espíritu carretero que advierte contra la arrogancia y el abuso de poder. Le seguirán "Sa Rocketa", tema en catalán con la colaboración de David Ordinas, y la ya mencionada "Menos ruido, más rocanrol". El 18 de septiembre, MONO llegará finalmente en vinilo y a todas las plataformas digitales.

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La banda ya tiene marcada su hoja de ruta de directos por Mallorca, con paradas en el Zeppelin Music Bar de Magaluf, Bananas en Son Bauló y el Fan Mallorca Shopping, antes del concierto oficial de presentación del disco, que tendrá lugar en La Movida de Palma el 18 de septiembre, coincidiendo con el lanzamiento en vinilo. Antes de eso, el grupo viajará a la península: el 31 de julio tocarán en Madrid, en la sala Dime Que Me Quieres.