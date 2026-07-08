Monkey Jack Band presenta "MONO", su primer disco tras 7 años de la formación del grupo
La banda de blue-rock nacida en Montuïri publica su primer álbum después de más de 50 conciertos y seis años en el escenario
Monkey Jack Band presenta su primer disco tras la formación del grupo en 2019. La banda, formada por Toni Ginard (voz y guitarra), Xavier Grimal (voz y guitarra), Juan Baena (bajo) y Christian Baena (batería y coros), se ha definido siempre como un grupo de directo, curtido en salas y festivales como Shamrock o el Hard Rock Café. Según explican ellos mismos, nunca tuvieron prisa por grabar, hasta que finalmente decidieron dar el paso al estudio, del que ha salido MONO, once temas propios que beben del rock clásico, el blues y el rock sureño, con referencias que van de The Rolling Stones a Eric Clapton, BB King o Gary Moore.
El disco incluye temas con un fuerte componente crítico. En "Menos ruido, más rocanrol", uno de los sencillos que verá la luz el 4 de septiembre, el grupo se posiciona frente al reggaetón y a las canciones generadas por inteligencia artificial, defendiendo que "la música de los 70 y los 80 es mejor que lo que hay ahora". La banda ha señalado, además, que en el proceso de elaboración del álbum también han empleado herramientas de inteligencia artificial, pero que su crítica va orientada a los artistas que la utilizan en creaciones musicales.
El adelanto del disco llega con "La maldición del Mono Jack", único tema disponible en plataformas desde el lanzamiento del CD, una canción de espíritu carretero que advierte contra la arrogancia y el abuso de poder. Le seguirán "Sa Rocketa", tema en catalán con la colaboración de David Ordinas, y la ya mencionada "Menos ruido, más rocanrol". El 18 de septiembre, MONO llegará finalmente en vinilo y a todas las plataformas digitales.
La banda ya tiene marcada su hoja de ruta de directos por Mallorca, con paradas en el Zeppelin Music Bar de Magaluf, Bananas en Son Bauló y el Fan Mallorca Shopping, antes del concierto oficial de presentación del disco, que tendrá lugar en La Movida de Palma el 18 de septiembre, coincidiendo con el lanzamiento en vinilo. Antes de eso, el grupo viajará a la península: el 31 de julio tocarán en Madrid, en la sala Dime Que Me Quieres.
- Los hoteleros de Mallorca instalan una gran lona en el aeropuerto para pedir a los turistas que respeten a los residentes
- Solo cuatro profesores se ofrecen voluntarios para impartir el nuevo Bachillerato de Excelencia
- Protesta en es Trenc: La alcaldesa de Campos hace más daño al PP que la manifestación
- Cuesta menos de la mitad que la media de Baleares: este es el pueblo más barato de Mallorca para comprar casa
- Así es el santuario espiritual en Mallorca elegido por la esposa del alcalde de Nueva York
- La alcaldesa de Campos, tras irrumpir en la manifestación de es Trenc: «No me siento desautorizada, volvería a hacerlo»
- Condenada una empleada de banca a un año y tres meses de cárcel por apropiarse de más de 300.000 euros de clientes en sa Pobla
- 26J: Los organizadores de la manifestación antimasificación de Mallorca llaman a la 'acción directa' contra los negocios turísticos