La Mari de Chambao: "Todas las ciudades con playa padecemos la lacra de construir más bloques y hoteles"

Mallorca, ¿tierra amiga?

Mallorca siempre inspira, de cabo a rabo, de una punta a otra, desde su gente, sus calles, esa Tramuntana maravillosa que tenéis, la comida, las playas... He ido muchísimas veces a Mallorca, en momentos diferentes pero todos positivos.

¿Tiene muchos amigos músicos en la isla?

Tengo alguno que otro, sí, sobre todo desde que grabé el disco [En la cresta del ahora, 2023] en el estudio La Luciérnaga de Juan Medina.

Me ha destacado la gastronomía mallorquina. ¿Con qué se le hace la boca agua?

No he probado mejor allioli que el de Mallorca, es brutal.

También me ha citado las playas. El pasado fin de semana 10.000 personas se manifestaron pidiendo la protección de Es Trenc. ¿Su Málaga natal también padece el mal del hormigón y la masificación turística?

Claro, todas las ciudades con costa y con playa padecemos esta lacra, la de construir más bloques, más hoteles, más complejos turísticos… Es verdad que la ciudad crece pero creo que habría que poner algún tipo de límite, porque no respetamos los espacios protegidos, y no todo vale. En el caso de Mallorca es bastante complejo porque es una isla. Málaga puede ampliar para la montaña y te lo pueden vender como “vistas al mar desde no sé dónde”, pero obviamente también están talando árboles y comiéndose montañas que pertenecen a espacios protegidos. Algunos partidos políticos lo toleran todo, otros ponen más frenos, y entre medias estamos todos los que queremos proteger la naturaleza y el planeta.

Chambao siempre ha estado conectado con la naturaleza y las causas sociales, levantando la voz contra las desigualdades y la pobreza.

Hay muchas causas, pero la que más me pone triste es el maltrato a los niños y los animales, me parece que no tenemos conciencia sobre lo que realmente importa en la vida.

¿Qué ha preparado para Es Jardí?

Algo muy tierno, bailongo y de fiesta. Pasaremos por distintas energías dentro del concierto. Me traigo el disco 25 aniversario íntegro, y en el concierto habrá algunas colaboraciones que saldrán en la pantalla y otras en audio.

¿Qué significa para usted celebrar un aniversario como este?

Es una suerte, un tesoro poder cumplir 25 años y seguir 25 más, si se puede, en este mundo tan efímero, tan hostil a veces, pero tan bonito y satisfactorio como es el de la música. Para mí significa un agradecimiento inmenso de corazón poder seguir dedicándome a este bendito oficio y que la gente quiera seguir escuchando canciones de Chambao. Este proyecto está abanderado por la canción Es para ti, la única nueva de estudio. Y ahí lo cuento todo: me doy las gracias a mí y a toda aquellas personas que han impulsado la música de Chambao, ya sea público, festivales, teatros o prensa.

Precisamente en Es para ti confiesa: “Volver a recordar hace vibrar mi alma". ¿Qué siente cuando echa la mirada atrás?

Siento alegría de decir “guau”, una persona como yo, que no pensaba en la vida... primero en ser cantante, y después de dedicarme a ello de modo profesional, hasta 25 años. ¡Qué de cosas trae la vida! No solo va a traer cáncer de mama, también me trae este tipo de cosas. Siento muchas emociones diferentes, desde absoluta alegría, curiosidad por saber adónde me llevará todo esto, también mucho respeto hacia este profesión y a todos los equipos diferentes que hemos ido formando, muchísima ternura y algo inexplicable por personas que están en este proyecto como público, también agradecimiento a mi familia, que siempre ha estado ahí y siempre está…

Ha dicho que no se veía como cantante. Entonces, ¿a qué quería dedicarse?

Yo he ido haciendo. No tenía nada preparado en plan: “voy a ser esto”. Sí recuerdo que de chiquitilla les dije a mis padres: “voy a ser artista”. Lo que hacía de pequeña era imitar voces: de Barbra Streisand, Madonna, Phil Collins, Elton John… Me gustaban las voces potentes y que yo no supiera qué decían, el “guchi guchi” lo practicaba muchísimo. Luego ya más tarde apareció el gusto por escribir. Siempre me ha gustado mucho escribir. Primero diarios y luego ya sobre momentos filosóficos míos. En el instituto quería ser o profesora de filología, o algo relacionado con el turismo. Por ahí andaba, pero nunca tuve una apuesta clara tipo: “me voy a dedicar a esto”.

Y de repente todo despegó, como un cohete. Ya con su primer álbum lograron ser triple disco de platino en España. Con la perspectiva que da el paso del tiempo, ¿todo fue demasiado rápido?

No, yo nunca lo he considerado así. De fuera se puede ver de una manera muy diferente. Yo lo he vivido todo muy paso a paso. No he tenido la sensación de que todo cambiara de la noche a la mañana, ni aquello de “uy, cuánto apabullamiento”, para nada. Yo siempre he ido haciendo y haciendo, y ahí me ido manteniendo.

¿Sus canciones envejecen bien?

Pues mira, hace poco un chaval me dijo exactamente eso, que mis canciones envejecían muy bien, y me encantó. “Mira qué bonito lo que me ha dicho”, pensé. Era la primera vez que me decían la palabra envejecer. Claro, yo estoy viviendo ahora mis primeros 51 años, así que todo esto es nuevo para mí. Me apetece seguir haciendo lo que hago y transformándolo dentro de lo rápido que va todo con el montón de estilos musicales y propuestas que hay. Quiero mantener mi propuesta en activo, ya sea más flamenco, chill out, electrónica o no sé qué. Realmente yo creo que está todo inventado, y no se trata de nada más que de posibilidades. La música para mí es matemáticas, poesía y sentimiento. Se trata de jugar con esas tres cosas y no tener ninguna expectativa, y si no le pones ningún nombre incluso que mejor. Yo soy un mero canal por donde pasan esas tres cosas que te he dicho y a veces se convierten en canciones o en discos.

Vaya colección de homenajes brindan con este 25 aniversario, uno de ellos a Serrat. ¿Qué se siente cantando al lado de un genio?

Le pregunté a su oficina, me dieron su mail y le escribí. Él me respondió, me dejó su teléfono y hablamos. Hace años yo hice la versión de Hoy puede ser un gran día, que la he llevado al directo un montón de veces. Y él lo sabía, y me dijo que le gustaba mucho la frescura que le había aportado a esa canción, que le venía muy bien por la melodía y la letra. Yo normalmente no cojo números desconocidos, hay tantas movidas, pero cuando sonó el teléfono un día no sé por qué pensé: ¿y si fuera Joan? Justo lo cogí y sonó su voz. La verdad es que te quedas sin palabras, tiene tanto humor y te hace tan partícipe de la música… Estando con él, como estuve grabando en Barcelona, se palpa el amor por lo que hace, y le añade un humor que lo destensa todo, porque una figura como Serrat te pone más tenso que un palo.

Otro homenaje a subrayar es el que rinden a Jarabe de Palo y Pau Donés. ¿Qué relación mantuvo con Pau Donés?

Desde el minuto uno que conocí a Pau ya nos hicimos colegas. Me acuerdo en aquella época que nos juntábamos de vez en cuando Carlos Tarque de M-Clan, Pau y yo, en Madrid o donde fuese. Lo que se daba antes, y ahora lo echo un poco de menos, en los conciertos, en los festivales, cuando compartías camerino y escenario con otras bandas y otros artistas, nos juntábamos, el camerino era para todos. Y me tenía que callar, porque si no salía ronca al concierto. Se compartía muchísimo. Ahora todo es más individual. Pues eso, Pau y yo éramos colegas. A mí había veces que me decía: estoy una semana en la montaña, en el Valle de Arán, yo le decía “donde Heidi”. Vente, me decía. Y así lo hacía. Igual estaban Mikel Erentxun, el Tarque o sus colegas. Cantábamos, cocinábamos, nos poníamos de guitarreo o nos íbamos de pateo a la montaña con las perras, porque Pau tenía unos mastines gigantes. Hablé con la familia y les propuse si querían que Pau y Jarabe, cuya música ha estado en mi vida desde la adolescencia, estuviesen en este aniversario. Con Pau me quedaba embobada escuchando cómo decía las cosas, sus pensamientos, su filosofía de vida. Era muy auténtico.

“La vida ha sido amable conmigo, hasta con la enfermedad”, ha confesado en alguna ocasión. ¿Cómo se encuentra de salud?

El año pasado tuve otro cáncer. Al haber sido la segunda vez me hicieron una mastectomía y me injertaron músculo y tendón de la dorsal, de mi espalda hacia adelante, para hacer una sujeción con la prótesis. He ido recuperando bastante bien, haciendo deporte, estiramientos, distintas disciplinas, para que ese trocito que han desplazado coja su parcelita. Me encuentro muy bien pero físicamente lo noto, es como si tuviera ahí una cremallera cerrada, y que tengo que ir abriendo. Imagínate, que en vez de cosida por delante y por dentro, también estoy cosida por dentro y detrás. Tengo la parte izquierda bastante comprometida pero al ser yo muy flexible juego con esa baza. Necesito los estiramientos. Bueno, esto ya es crónico, de por vida, tendré que asimilarlo para el resto de mis vidas, que ya está asimilado. La parte emocional es otra cosa. No me había parado, porque la mayoría de las veces tiro para adelante, pero no me había parado a llorarlo. Y me dije: llóralo, que no pasa nada. Sí, es una putada, la verdad, después de 20 años, que creas que te van a dar el alta, y lo que me dieron es el alto. “No mira, quédate ahí”, me dijeron, “que tienes que operarte otra vez”. En esta ocasión me he librado de la quimio, afortunadamente. Hay un 98 por ciento o así de que no vuelva a tener un tumor. Así estamos (risas).