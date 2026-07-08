Marga Melià recupera su libro de entrevistas sobre cultura y turismo con veinte artistas de Mallorca

Soportando el paraíso fue el primer proyecto artístico personal de la periodista y cineasta Marga Melià. Entrevistó en profundidad a 20 artistas de Mallorca, con quienes habló de muchísimas cosas: de creación, de identidad, de cultura, de amor, pero también de territorio y turismo, y recogió esas conversaciones en un libro que se publicó acompañado de fotografías realizadas por Óscar Fernández Orengo. Quince años después, con la editorial Lleonard Muntaner, lo ha reeditado en catalán, Suportant el paradís, y lo presentará este 9 de julio en Rata Corner (19 horas). Pero además, con las filmaciones inéditas de esos personajes tenía pendiente realizar un documental, película que ya ha finalizado y que presentará en el festival de cine Atlàntida.

Marga Melià cierra un proyecto que comenzó hace 17 años. / MANU MIELNIEZUK

Miguel Adrover, Simó Andreu, Miquel Barceló, Llum Barrera, Maria del Mar Bonet, Pep Bonet, Tomeu Caldentey, Toni Catany, Rafa Cortés, Rafel Duran, Mònica Fuster, Susy Gómez, Biel Mesquida, José Miró, Joan Morey, Joan Miquel Oliver, Rossy de Palma, Carme Riera, Cristóbal Serra y Agustí Villaronga fueron los entrevistados por Marga Melià entre 2009 y 2010. La nueva edición de Suportant el paradís demuestra que esas conversaciones no se han quedado ‘obsoletas’, al contrario, aunque la palabra gentrificación todavía no se utilizaba y se hablaba de globalización. Para la autora del libro, ahora que ha tenido que revisar los textos y actualizar cada uno de los perfiles, son entrevistas atemporales, totalmente vigentes, especialmente cuando hablaban sobre el turismo y sobre los colapsos que estamos viviendo ahora, comenta Melià. “Cuando hice las entrevistas, ya me di cuenta de que ellos eran bastante cañeros y que quizás a alguien le podían parecer hasta un poco catastrofistas, pero el tiempo nos ha demostrado que tenían muchísima razón en su visión muy comprometida con Mallorca, con el territorio, con la conservación y la preservación de nuestra identidad, de nuestro territorio y que al final, lamentablemente, cosas que ellos decían y que a lo mejor al lector le parecían un poco exageradas, ahora las estamos viviendo”, afirma la escritora y cineasta.

Miquel Barceló, en su estudio de París. / Óscar Fernández Orengo

El formato del libro también ha cambiado respecto al original, que era un volumen de dimensiones más grandes en el que la parte visual, las fotografías, tenían mucho peso, y del que solo se publicó una edición.

Uno de los motivos por los que Melià se decidió a rescatar Suportant el paradís y a realizar ese documental que tenía pendiente con todo el material inédito fueron las grandes manifestaciones contra la masificación turística que han tenido lugar en Mallorca en los últimos años. De momento ha llegado la nueva edición del libro, ahora en catalán, a las librerías. El próximo 31 de julio se presentará el documental en el Atlàntida, y en septiembre llegará a los cines. La película, además de recuperar algunas de esas entrevistas, ha añadido a otros personajes, también del mundo de la cultura, que han cobrado relevancia en los últimos años: Clara Ingold, Sebastià Portell, Laura Gost, Agnès Llobet, Miquel Eek, Joan Aguiló, Xanguito y Jaume Carrió. “Me gustaría que tanto el libro como la película sirvieran de punto de partida para que la gente se dé cuenta de que es muy importante compartir y hacer todo lo que esté en sus manos para tener la Mallorca que queremos. Contribuir al diálogo es muy urgente”, afirma Melià.

El cineasta Agustí Villaronga. / Óscar Fernández Orengo

Entrevistar a esos 20 personajes de la cultura mallorquines le cambió la vida. Suportant el paradís no solo ha sido el único libro que Marga Melià ha escrito hasta ahora, sino que después de ese proyecto decidió dejar Barcelona, donde estaba trabajando y viviendo, y regresar a Mallorca. Desde entonces, la directora de Un solitario baile con el miedo y Cien libros juntas tenía pendiente hacer el documental que ahora estrenará.

Hablando sobre cómo se gestó el libro, Melià asegura que le impresionaron todos los entrevistados. A algunos ya los conocía, a otros no, pero los admiraba desde hacía tiempo… Recuerda que le costó dos años conseguir la entrevista con Miquel Barceló, que la logró gracias a la intervención del fotógrafo Óscar Fernández Orengo, y que tuvo que ir a su estudio en París. La charla, cuenta, fue muy bien, y después volvieron a verse para filmar material para el futuro documental.

Rossy de Palma. / Óscar Fernández Orengo

También le alucinó “la historia tan impresionante” de Miguel Adrover y en ese momento pensó que se podría hacer una película sobre su vida, como se hizo años después (The designer is dead). Y relata que cuando lo entrevistó, Agustí Villaronga estaba pasando por un momento de bajón, no había rodado todavía Pa negre, lo haría meses después, y se sentía “abandonado” por el cine. “Cuando después tuvo todos los premios y me lo iba encontrando, estuve muy contenta por él”, señala Melià.

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Ya entonces se quedó con ganas de incluir a muchos más artistas en el libro, pero con el documental ha podido añadir nuevos testimonios. De este proyecto sobre el paraíso, extrae una reflexión: “No nos tenemos que conformar por el hecho de que Mallorca no sea como era, sino que lo más importante es que podamos hablar de todo y no solo desde la queja, alguna cosa podremos hacer”.