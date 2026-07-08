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Juan Luis Guerra ya está en Mallorca para preparar su concierto en Son Fusteret

El artista y productor ha compartido fotografías suyas en Mallorca.

El artista y productor ha compartido fotografías suyas en Mallorca. / Instagram/Juanluisguerra

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Redacción Cultura

Palma

Juan Luis Guerra ya está en Mallorca para preparar su concierto del próximo viernes, 10 de julio. El autor de Ojalá que llueva café, Te regalo una rosa y La bilirrubina actuará en Son Fusteret con su gira 4.40 Tour España 2026.

“¡Ya estamos aquí, Palma de Mallorca! ¡Los esperamos el viernes en @sonfusteret.es!”, ha publicado en su Instagram el cantautor, que acaba de actuar en Sevilla, Gran Canaria y Sanxenso.

“Llevamos recorriendo España desde los años 90 y ahora le toca a Mallorca. ¡Felices de verlos este 10 de julio en Son Fusteret!”, también ha compartido en redes el artista dominicano.

El próximo viernes, el recinto de Son Fusteret abrirá puertas a las 18 horas y el inicio del concierto está previsto sobre las 21.30 horas.

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Juan Luis Guerra suma más de 40 años de carrera, más de 30 millones de discos y numerosos premios Grammy Latinos y tres Grammy estadounidenses, además de once Premios Latin Billboard.

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