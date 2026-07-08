Corxeres d’estiu (III)
Seguim acostant algunes de les propostes musicals que es programen a Mallorca durant els mesos d’estiu. En aquesta tercera entrega de les Corxeres d’estiu començarem recomanant el concert d’avui a l’orgue de Santanyí a les 12 hores. Més tard, la Parròquia del Carme de Portocolom (21 h), el Cor del Conservatori de Felanitx i els solistes Joan Carles Vaquer, Polita Cerdà, Lourdes Fiol, Mariona Fontcuberta i Elvira Ramon oferiran un recorregut per diverses pàgines de música coral i religiosa, dirigit per Joan Ballesteros.
Demà el protagonisme es traslladarà al Castell de Bellver, on la Simfònica de les Illes Balears presentarà un programa especialment atractiu sota la direcció del violinista i Francisco G. Fullana. S’hi interpretaran la Simfonia número 29 de Mozart i el Concert per a violí de Mendelssohn, una de les obres més estimades i més interpretades de tot el repertori violinístic.
A Binissalem continuen les Nits a la Fresca amb l’actuació de la Fisherman Friends Jazz Band (21 h), mentre que la Torre de Canyamel rebrà el Paquito D’Rivera Trio, una oportunitat magnífica per escoltar un dels grans noms del jazz llatí.
Al festival de Deyà, a Son Marroig, recital de la soprano Neivi Martinez i el pianista Alfredo Oyagüez (avui, 20 h). Oyagüez ens convida demà a Sa Bassa Rotja de Porreres al seu recital a posta de sol (20 h).
A Can Tàpera hi haurà havaneres amb el grup Ben Trempats (20.30 h), mentre que les Serenates de Cala Rajada oferiran als Jardins de sa Torre Cega un concert dedicat a Manuel de Falla, en el cent cinquantè aniversari del seu naixement, a càrrec de l’Orquestra Acadèmia 1830 (22 h). El compositor andalús mantingué una estreta relació amb Mallorca, on residí diverses temporades convidat per Joan Maria Thomàs i on trobà la tranquil·litat necessària per continuar treballant en l’Atlàntida, l’ambiciosa obra inspirada en el poema de Jacint Verdaguer que deixaria inacabada. L’illa fou, per a Falla, molt més que un lloc d’estiueig: representà un refugi espiritual en els anys més difícils de la seva vida.
Divendres, l’església de Portocolom acollirà una vetllada de música religiosa barroca dirigida per Giuliana Retali, amb la soprano Margarita Rodríguez, la contralt Noelia Consonni i la Camerata Mallorquina. El programa inclou l’Stabat Mater de Pergolesi, una de les grans obres mestres de la música sacra del segle XVIII, escrita poques setmanes abans de la mort prematura del compositor napolità i convertida en una de les partitures religioses més interpretades de tots els temps. Retali, especialista en repertori vocal, afronta aquesta obra amb una idea molt clara: la música ha d’estar sempre al servei del text i els intèrprets han de conèixer profundament el significat de cada paraula, encara que no dominin la llengua original, perquè només així poden transmetre tota la intensitat expressiva de la partitura. És fàcil imaginar que aquest serà també un dels eixos de la lectura que oferirà del Stabat Mater, al costat de la Salve Regina de Scarlatti.
Divendres a les 21 hores i en el Pati del Convent de Lloret, Magalí Sare estrena Descasada: un concert feminista i íntim.
I per als amants del jazz, tenim diverses propostes: Jazz y Más a l’Estudi Weil del Port d’Andratx, divendres i dissabte, i el concert de l’Ara Martí Trio al Parc de Son Tugores d’Alaró (divendres a les 21 h).
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