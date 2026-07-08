El Atlàntida Mallorca Film Fest proyectará la versión extendida de la película 'Backrooms'

El Atlàntida Mallorca Film Fest estrenará en Baleares Backrooms: Liquidación total, la nueva versión extendida de la película de Kane Parsons que incorpora 16 minutos de metraje inédito. El filme se podrá ver el 1 de agosto, a las 22 horas, en La Misericòrdia.

Con tan solo cinco semanas en cartelera y con 938.000 espectadores, Backrooms es la película de terror más vista del año y el sexto mejor estreno de un filme de género desde 2020, recuerda el festival.

Ahora, el Atlàntida Mallorca Film Fest ofrece “una oportunidad única para descubrir este nuevo montaje en pantalla grande. Una versión que amplía el misterio, alimenta las teorías y demuestra que todavía quedan rincones por explorar dentro de los Backrooms”.

Esta nueva versión extendida de la película de Kane Parsons se ha programado dentro de la sección Trends del festival, que se celebrará del 24 de julio al 2 de agosto. Esos 16 minutos de metraje inédito no son escenas eliminadas, sino una expansión de su universo, pensada para adentrarse todavía más en uno de los fenómenos cinematográficos más sorprendentes de los últimos años, remarca el festival Atlàntida.

Kane Parsons, con 21 años de edad, es un youtuber y director de cine estadounidense que se dio a conocer en 2022 por una serie de cortometrajes de terror inspirada en los Backrooms y que publicada en YouTube. Ese fue el punto de partida para la película que se puede ver en salas de cine.