Sybilla, ante su próximo proyecto en Palma: «Tomarse un tiempo para uno mismo es hoy uno de los mayores lujos»

Tras revolucionar la moda durante tres décadas, Sybilla inicia una nueva etapa impulsando proyectos culturales. A la reciente apertura de su galería Plaza del Gato en Madrid se suma ahora la llegada de Pintar en Silencio a Espai Buit, una exposición dedicada al pintor francés Jean Bouvier. Este nuevo camino como comisaria, propone una reflexión sobre el tiempo, la contemplación y la creación desde el silencio y la necesidad de mirar despacio.

Plaza del Gato supone una nueva etapa en su trayectoria. ¿Qué necesidad personal había detrás de este proyecto?

Tenía ganas de compartir aquello que me da placer, lo que me emociona y me intriga. Plaza del Gato es un espacio de libertad, pero también una oportunidad para crear encuentros, reunir a la gente y celebrar algo que creo que hoy necesitamos especialmente. Siempre me ha gustado dar a conocer personas, ideas y proyectos que me interesan. Durante años hice cosas similares en Mallorca y ahora intento continuar en esa misma línea.

¿Por qué eligió Espai Buit para presentar Pintar en silencio en Mallorca?

Durante años he mostrado aquí mi ropa y esta vez regreso con el proyecto de la galería para compartir el trabajo de un pintor que me emociona. Es un espacio sereno que invita a detenerse, contemplar la exposición con calma y disfrutarla.

¿Cómo descubrió la obra de Jean Bouvier y por qué sintió que debía compartirla?

La encontramos por casualidad, paseando por París con mi pareja, Andrés Serra. Entramos en una tienda de libros antiguos y vimos un cuadro que me llamó la atención. El librero nos explicó que era obra de su padre, Jean Bouvier. Nos habló de su pasión por la pintura, de su deseo de trabajar al margen del mercado del arte y nos ofreció visitar la buhardilla donde conservaban toda su obra. Aún no teníamos la galería, pero sentí que había encontrado algo realmente especial. Su pintura conecta conmigo por el color, la sensibilidad y su manera de mirar el mundo. Tiempo después abrimos Plaza del Gato y propusimos la exposición a sus hijos. Lo que más alegría me dio fue comprobar que otras personas se emocionaban al descubrir su obra, igual que me ocurrió a mí la primera vez.

Copia de Autoretrato de Jean Bouvier. 1919 / .

Bouvier decía que «la pintura pertenece al territorio de la contemplación». En un mundo dominado por la inmediatez, ¿puede contemplar convertirse hoy en un acto de resistencia?

Es una elección personal. Tomarse un tiempo para uno mismo es hoy uno de los mayores lujos. A través de sus cuadros y de sus cuadernos de apuntes se aprecia cómo se nutría de todo lo que veía e intentaba trasladar esa luz y esa belleza al lienzo. Nunca dejó de perseguir esa búsqueda.

El título de la exposición es Pintar en silencio. ¿Puede el silencio seguir siendo hoy un acto creativo?

Bouvier pedía silencio para pintar y también para contemplar su propia obra. Entendía el silencio como la ausencia de necesidad de explicarla. Por eso decía que la pintura, siendo ya un lenguaje en sí misma, no necesita más explicación que el placer de contemplarla.

Bouvier desarrolló toda su trayectoria lejos del ruido del mundo del arte. ¿La independencia creativa tiene un precio?

Somos el resultado de nuestras decisiones. Bouvier creía que exponerse demasiado a la opinión de los demás podía alejarle de su búsqueda personal. Eligió pintar discretamente, al margen de las corrientes dominantes. Sin duda pagó un precio por ello, aunque también obtuvo una gran libertad. Quizá algo parecido podría decir de mí. He pagado precios altos cuando he intentado encajar en el mundo de la moda y he ganado libertad cuando me he alejado de él, aunque todavía no he encontrado la fórmula perfecta.

¿Qué le gustaría que experimentara el visitante al recorrer Pintar en silencio?

Me produce mucho placer compartir aquello que amo y ayudar a otros a descubrirlo. Los cuadros que presento aquí los pintó Bouvier ya pasados los ochenta años. Son el resultado de toda una vida de búsqueda y de una libertad conquistada con el tiempo. Sus hijos me dicen que seguramente disfrutaría del reconocimiento que su obra está teniendo ahora. Me gusta pensar que nuestra obra es también nuestra vida y las relaciones que construimos en el camino. Creo que ese debería ser nuestro mayor motivo de orgullo.

Vie de Venise. Jean Bouvier / .

Después de toda una vida dedicada a crear belleza, ¿qué significa hoy la belleza para usted?

Busco crear belleza en lo que hago, aunque no siempre sé exactamente qué busco hasta que lo encuentro. Belleza, emoción, placer… y también añadiría la palabra bondad. La obra de Bouvier transmite serenidad. Él decía que un cuadro no debía ser iluminado, sino iluminar la habitación donde se encuentra. Por eso sentí el deseo de compartir su obra. De algún modo, yo también he intentado transmitir paz, fuerza y alegría a través de mi ropa.

Después de tantos años dedicada a la moda, ¿qué encuentra hoy en la pintura?

Cuando era pequeña muchos pensaban que sería pintora. Mi madre, mi abuelo, mi tío y varios primos lo eran. Pero yo quería hacer cosas útiles y compartirlas con mis amigos. Así llegué a la moda. He tenido momentos de arrepentimiento por no haberme dedicado a la pintura y por haber elegido un camino tan complejo como el diseño. Pero cada profesión tiene sus dificultades y esos retos también me han estimulado. Quizá algún día me atreva.

¿Qué le ha revelado Jean Bouvier sobre su propia manera de crear?

Creo que compartimos el deseo de generar placer, emoción y belleza. He podido ver sus bocetos y sus cuadernos de apuntes. En ellos se aprecia cómo pequeños cambios acaban marcando una gran diferencia. Yo hago algo parecido con la ropa: realizo varias versiones de una misma prenda y sigo ajustándola hasta sentir que está terminada. Creo que esa búsqueda también era una parte esencial de su trabajo.

Si pudiera pedirle una sola cosa al visitante antes de entrar en la exposición, ¿qué le diría?

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