El Reggaeton Beach Festival insiste en que la devolución de las entradas depende de Enterticket
Miles de personas siguen a la espera del reembolso del dinero después de la cancelación del festival
Tres semanas después de que se anunciara la cancelación del Reggaeton Beach Festival (RBF), las miles de personas que compraron entradas y reclamaron su devolución siguen sin tener noticias sobre cómo y cuándo recuperarán su dinero. Y en esta espera, los responsables del festival, que en Mallorca se iba a celebrar los días 18 y 19 de julio en Son Fusteret, han emitido un nuevo comunicado para “dejar claro” que “la tramitación operativa del reembolso a los compradores corresponde a Enterticket”. Es más, “la sociedad se reserva el ejercicio de las acciones legales que correspondan par defender sus derechos y esclarecer las responsabilidades derivadas de estos hechos”.
En ese comunicado de la sociedad gestora del RBF también se niega que haya algún tipo de acuerdo para cambiar las entradas por las de otros festivales, por lo que “no se hace responsable de formularios, solicitudes, cupos, accesos, condiciones, cambios o comunicaciones emitidas por terceros que puedan presentarse como alternativa al evento”.
Por parte de Enterticket, quienes reclamaron a través de un formulario que facilitó la propia tiquetera tras la cancelación del festival, todavía no han recibido respuesta.
Fue el pasado 18 de junio cuando la dirección del RBF comunicó oficialmente la cancelación de los festivales programados en Mallorca, donde se esperaba la asistencia de unas 20.000 personas, Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid, Santander y Nigrán. La decisión se tomaba “tras analizar la situación global del proyecto y constatar que la estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con las garantías necesarias la organización y desarrollo de una gira de estas dimensiones".
En su último comunicado, el equipo del RBF dice entender la preocupación de los compradores y lamenta “profundamente la incertidumbre y confusión que esta situación pueda generar”.
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