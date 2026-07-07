La pedida de mano que emocionó el concierto del mallorquín Rels B: "Esto es lo que consigues con tu música"
Al son de 'Te regalo' y entre miles de asistentes, un joven pidió matrimonio a su pareja en el último concierto de la gira A New Star World Tour, en el Metropolitano de Madrid
Los conciertos del artista mallorquín Rels B suelen dejar momentos para el recuerdo, pero su último espectáculo en el Riyadh Air Metropolitano regaló una escena que emocionó a miles de asistentes. En plena actuación, un joven sorprendió a su pareja con una pedida de mano al son de 'Te regalo', la misma canción con la que el cantante anunció en redes sociales su compromiso con la modelo Nicole Betancourt el año pasado.
"Que te pidan matrimonio escuchando tu canción favorita, con tu cantante favorito y el amor de tu vida. Esto es lo que consigues con tu música, Rels B". Con estas palabras, la futura novia compartió en redes sociales la emoción vivida durante la pedida de mano. La escena, que tuvo lugar el pasado sábado 4 de julio en Madrid, desató una gran ovación entre los asistentes y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche.
El episodio se suma a la larga lista de momentos virales que rodean los conciertos de Daniel Heredia, conocido artísticamente como Rels B o Skinny Flakk. El cantante, compositor y productor musical, que creció en el barrio de Son Gotleu es uno de los grandes referentes de la música urbana con proyección internacional, que ha colaborado con artistas de renombre como Aitana, Quevedo, Nicki Nicole o el estadounidense Ty Dolla $ign. Actualmente, es el cantante español más escuchado en Spotify.
4 de julio, el concierto de sus vidas
Sin embargo, el concierto no solo fue inolvidable para la pareja. También lo fue para Rels B, que vivió la noche más importante de su carrera. Tras recorrer Latinoamérica, puso el broche final a una gira internacional, A New Star World Tour, con un espectáculo que reunió a más de 60.000 seguidores en la capital del país y en el que repasó distintas etapas de su música. Tras el concierto, compartió varios vídeos en redes sociales junto al mensaje: "Mañana, al llegar a casa, me tatúo esta fecha".
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