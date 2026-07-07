Muerdo: "Que el público elija las canciones en mis conciertos me ha ayudado a encontrarme con antiguas versiones de mí mismo"

Muerdo, nombre artístico de Pascual Cantero, vuelve a la isla este viernes 10 de julio con un concierto en Es Gremi, dentro de la gira Volver donde nacen las canciones un formato en el que son los propios asistentes quienes eligen el repertorio de la noche. El cantante explica que esta dinámica le ha permitido reconectar con etapas pasadas de su carrera: "me ha ayudado a encontrarme con antiguas versiones de mí mismo". Además, destaca que las votaciones del público no responden a criterios de popularidad, sino de emoción: "el público no se deja guiar unicamente por las canciones más famosas, sino que eligen las que despiertan más sentimientos en ellos".

Sobre su relación con la isla, el artista asegura que siempre ha encontrado buena acogida entre el público mallorquín: "Mallorca siempre me ha tratado muy bien".

El artista Muerdo / .

Lejos del mainstream, con la vista puesta en las colaboraciones

Pese a haber pisado escenarios de grandes festivales, Muerdo reconoce que no se identifica como un artista de llenar estadios. A su juicio, ese tipo de éxito masivo obliga a ciertas renuncias creativas: "cuando haces algo mainstream tu producto le tiene que gustar a todo el mundo, pierde algo de autenticidad". Con todo, se ha mostrado optimista respecto al panorama musical actual, al que considera especialmente diverso: "es la época con mayor variedad de géneros".

El cantante ha colaborado con artistas de gran repercusión entre el público general, como Guitarricadelafuente. Actualmente prepara junto al guitarrista, cantaor y productor Diego Guerrero, un disco que fusiona canciones latinoamericanas tradicionales con el latin jazz. Preguntado por los criterios que sigue a la hora de elegir con quién trabajar, ha sido claro: "cuando colaboro con alguien solo me fijo en si me gusta su estilo y encaja con la música que quiero hacer".

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En la cita de Es Gremi, Muerdo interpretará su nuevo tema, Me vas a ver volar, grabado junto a Los Rumberos, una canción que, según ha afirmado, ha tenido una gran aceptación entre el público. El artista atravesó un breve parón sin sacar canciones ni pisar grandes festivales, pero reconoce que tenía muchas ganas de volver: "se podría decir que me ha servido para reencontrarme conmigo mismo".