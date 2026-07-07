Carolina Adán atrae a decenas de turistas y residentes en el centro de Palma con su nueva obra callejera: "El objetivo es que la gente se pare un segundo"

Carolina Adán ha centrado la atención de turistas y residentes este martes en el centro de Palma. La artista ha añadido dos nuevas pinturas murales en el Carrer Can Tamorer, una travesía del Carrer de Sant Miquel, donde numerosos curiosos se han detenido a fotografiar y grabar para ver cómo daba forma a sus últimas creaciones. "Busco algo que para mí sea estéticamente muy bonito, que acompañe al lugar", explica la artista sobre unas obras que, como siempre, deja abiertas a la interpretación de quien las contempla.

Arte callejero en Palma

Al ritmo de 'La mujer de verde', de Izal, Carolina Adán tararea la canción mientras da las últimas pinceladas a 'Just Be You', un retrato de su novio cuando era pequeño. A escasos centímetros, 'Love is Life' muestra a un niño y una niña besándose bajo un mensaje que arranca una sonrisa para quien lo observa por primera vez.

El ir y venir de turistas y residentes apenas altera su concentración. Mientras unos preguntan qué está pintando, otros aprovechan para sacar el móvil, llevarse un recuerdo de una escena que no se vive todos los días en pleno centro de Palma y comienzan a seguirla en Instagram.

'Art is Life' en Mallorca

Las dos obras nacen a petición de los propietarios del edificio, que quisieron añadir más piezas a una pared en la que la artista ya había transformado hace siete u ocho años con una pieza de cuatro niñas asomadas bajo su característica firma 'Art is Life' (Arte es Vida).

Carolina no quiere lanzar un mensaje concreto sobre su obra, sino que prefiere que cada uno entienda su pintura a su manera: "Nunca hago cosas que signifiquen algo más allá de lo que tú quieras interpretar. No quiero contar absolutamente nada".

"En la universidad me acribillaron con el tema de contar primero el mensaje y aquí simplemente disfruto de lo que hago. Doy la oportunidad de que cada persona tenga el libre pensamiento de decidir qué significa para ella", confiesa.

"El cometido es que la gente se pare y robarle un poco de su tiempo"

En 'Love is Life', que hay dos niños besándose, reconoce que para ella significa lo que pone arriba: "El amor es vida".

'Just Be You' tiene un origen mucho más íntimo. El niño que aparece en el mural es su pareja cuando era pequeño. "Me hacía ilusión pintar su retrato. Es alguien muy dulce y me apetecía hacerlo", asegura.

Decenas de personas se han detenido para fotografiar, grabar y comenzar a seguirla en redes sociales atraídos por la belleza de su obra: "Cuando estoy pintando no me doy cuenta, pero ahora que lo veo pues me gusta porque al fin y al cabo el cometido es eso: que la gente se pare un segundo y robar un poco de su tiempo".

"Si a la gente le gusta y lo publica, al final es una recompensa a todo el esfuerzo que hay detrás de lo que estás viendo", afima mientras guarda los pinceles.

Calor en Palma

Completar las dos pinturas le ha llevado alrededor de tres horas. El calor ha sido casi el único enemigo de una mañana para la artista. "Estoy acostumbrada a trabajar bajo el sol, mi pareja me dice que regulo mal la temperatura, normalmente nunca tengo calor, aunque hoy sí lo he sufrido", reconoce entre sonrisas antes de marcharse.