CONCURSO
DE PISTA EN PISTA | ¿Quién es este personaje?
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Empezamos el juego veraniego, según el cual cada día de lunes a viernes iremos dando pistas sobre un personaje, real o ficticio, pero sí conocido. Los sábados daremos la solución, aunque los lectores pueden participar, enviando las respuestas al correo: participacion@diariodemallorca.es
Entre los acertantes sortearemos una suscripción mensual y un soporte para móviles.
Empezamos hoy con dos pistas:
Primera pista: Su vida transcurrió lejos de las ciudades y grandes urbes.
Segunda pista: Murió joven, incluso para los estándares de su tiempo.
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