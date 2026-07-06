Palma y Deià se entregan a la figura y obra de Robert Graves con conferencias, mesas redondas, lecturas, música y proyecciones

Especialistas en la figura y obra de Robert Graves participarán desde este martes y hasta el próximo sábado en la XVII Conferencia Internacional dedicada al célebre poeta. El encuentro tendrá lugar en el CaixaForum Palma y en Deià, y reunirá a investigadores, músicos y lectores procedentes de Europa, Estados Unidos y otros países.

La Conferencia, organizada por la Fundació Robert Graves y la Robert Graves Society, tiene un carácter académico e internacional, y está abierta a todo el público interesado, no solo a especialistas. Las actividades comprenden conferencias, mesas redondas, lecturas, un concierto y proyecciones.

Acto de apertura

El acto de apertura se realizará este martes, a las 16.30 h, en el CaixaForum de Palma, con la bienvenida a todos los participantes a cargo de Charles Mundye, presidente de Robert Graves Society, y de William Graves, hijo del poeta Robert Graves, albacea literario de su obra y director de la Fundació Robert Graves. Al acto institucional han sido invitados representantes de las instituciones que apoyan a la Conferencia: el conseller de Cultura, Turisme i Esports del Govern; el alcalde de Deià, Joan Ripoll; el ‘batle’ de Palma, Jaime Martínez; y el Rectorado de la Universitat de les Illes Balears.

William Graves, hijo del poeta Robert Graves / Bernardo Arzayus Pereanez

Durante cinco jornadas, este encuentro acogerá conferencias plenarias, mesas de comunicaciones y charlas de la Robert Graves Society con especialistas de universidades del Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Serbia, Francia y España, entre otros países. Entre las ponencias plenarias destacan Graves's Oxford, de Patrick McGuinness; The Sense of an Ending?, de Jean Moorcroft Wilson; y Homer's daughter's father: Graves's Odyssey, de A. E. Stallings. Las mesas redondas abordarán, entre otros temas, la relación de Graves con la mitología y la Diosa Blanca, su paso por Oxford y Deià, su narrativa histórica, su diálogo con los clásicos y con Homero, y la construcción mediática de su figura a través de la fotografía y el cine.

Estreno mundial de una obra musical compuesta sobre poemas de Robert Graves

El programa cultural incluye la proyección del documental Somewhere Else Entirely, retrato íntimo de la poeta Ruth Fainlight; el recital Song-Enchanted Fellows, con la soprano April Fredrick y el pianista y compositor Eric McElroy, que incluirá el estreno mundial de una obra musical inédita compuesta sobre poemas de Robert Graves; y unas lecturas y presentación de libro en Ca'n Vivot con poetas y traductores invitados. En esta edición se presentarán, además, nuevas traducciones y obras musicales inéditas vinculadas a la obra de Graves. La jornada en Deià, el viernes 10 de julio, incluirá una ruta literaria por el paisaje gravesiano, la visita a la casa-museo Ca n'Alluny y una Noche de Poesía y Música Mallorquina en el anfiteatro del pueblo, en la que la Conferencia rendirá homenaje este año a Joan Alcover, donde se presentan traducciones de Alcover al inglés.

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La tumba de Robert Graves, en el cementerio de Deià / GUILLEM BOSCH

La participación en la Conferencia es gratuita, si bien para algunas actividades —especialmente las culturales abiertas al público general, como la proyección, el concierto, las lecturas y la noche de poesía— es necesario inscribirse previamente. Las entradas se irán publicando de forma progresiva en Eventbrite a medida que se acerque cada cita, por lo que se recomienda seguir los canales oficiales de la Conferencia para no perderse la apertura de cada inscripción. Toda la información actualizada sobre el programa, sus sedes y la apertura de inscripciones se puede consultar en fundaciorobertgraves.org/ca/congres2026.