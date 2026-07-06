Michael Douglas invita a visitar el Museo Sa Bassa Blanca de Alcúdia en sus redes sociales
El actor y productor norteamericano es íntimo amigo de Ben Jakober y Yannick Vu, fundadores del centro
El actor y productor estadounidense Michael Douglas ha compartido un vídeo en Instagram en el que anima de forma entusiasta a residentes y visitantes a descubrir el Museo Sa Bassa Blanca, en Alcúdia, destacándolo como un lugar imprescindible para quienes visitan Mallorca.
Michael Douglas, íntimo amigo de Ben Jakober y Yannick Vu, fundadores del museo, visita anualmente la institución durante sus vacaciones en la isla. En su mensaje, Douglas invita a sus más de 2 millones de seguidores a conocer este espacio cultural, declarando la singularidad de este.
Ubicado en un entorno natural privilegiado en el norte de Mallorca, el Museo Sa Bassa Blanca ofrece una experiencia única que combina exposiciones de arte, jardines escultóricos, arquitectura contemporánea y un valioso conjunto de colecciones permanentes. Desde su fundación, el museo trabaja para acercar el arte a públicos de todas las edades y fomentar el intercambio cultural a nivel internacional.
La recomendación de Michael Douglas, estrechamente vinculado a Mallorca desde hace muchos años, representa una oportunidad excepcional para dar a conocer el museo a un público aún más amplio y poner en valor la extraordinaria oferta cultural de la isla.
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