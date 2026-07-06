El trópico y la bachata llegan a Mallorca con el concierto de Romeo Santos y Prince Royce

La nueva ola de calor tropical llegó para ambientar aún más si cabe el concierto del Rey y el Príncipe de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, que este domingo convirtieron el recinto de Son Fusteret en toda una demostración de poder latino sin prioridad nacional que valga.

Alrededor de 17.000 espectadores de diversas generaciones y países, donde predominaban los latinoamericanos, disfrutaron de una espectacular puesta en escena, la de la gira europea de Mejor tarde que nunca, y un repertorio que fue intercalando temas del exlíder de la agrupación Aventura con los del artista que sigue sus pasos en el exitoso resurgir de los ritmos más sensuales.

Sin embargo, cuando empezaron a sonar los primeros acordes de la banda conjunta, el entusiasmado público supo que el inicio de la fiesta sería con ambos ídolos. Salieron al escenario para interpretar el tema que da nombre a su álbum, Better late than never, y los dos neoyorquinos del Bronx de origen dominicano desataron la locura colectiva.

Prince Royce y Romeo Santos en pleno espectáculo / Ana B. Muñoz

Sensuales contoneos

Los gritos de los fans pudieron escucharse hasta en Son Cladera, sobre todo cuando Romeo Santos se puso de espaldas y se contoneó y acarició de forma provocadora. Interactuó continuamente con los seguidores y, por supuesto, con el Príncipe, en una producción de primer nivel ideada para impactar en grandes recintos al aire libre con luces led y pantallas gigantes para que los espectadores no se perdiesen ni uno de los gestos y movimientos de los artistas.

Las clases de bachata que tan en auge están y los llamados Sociales para practicar las diferentes figuras y secuencias de leaders (hombres) y followers (mujeres) tuvieron una ampliación de su pista de baile (en este caso tenía césped artificial), porque el público no dejó de mover los pies, con o sin pareja, al son de la percusión.

Estaba ubicada en una plataforma elevada sobre el escenario, tal vez para resaltar su importancia en este estilo clásico de la República Dominicana. Los colores de su bandera ondearon entre el público y lucieron en los pañuelos promocionales, donde las letras RR (Romeo y Royce) eran la seña de identidad.

El retraso del concierto casi una hora se olvidó en cuanto sonaron éxitos tan destacados como Eres mía y Propuesta indecente, a cargo del Rey, Stand by me, Darte un beso e Incondicional, protagonizadas por el Príncipe, y ya hacia el final del espectáculo interpretaron la icónica Obsesión, entre otras, en homenaje a Aventura, el grupo con el que empezó el éxito.