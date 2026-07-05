Rels B hace historia en Madrid y un guiño a Mallorca en su concierto de fin de gira

Con un vídeo paseando por una playa de Mallorca al atardecer, que siempre «da suerte» a Rels B, se inició el concierto con el que el cantante isleño hizo historia este sábado en el Metropolitano de Madrid.

El estadio se llenó con más de 60.000 entusiastas seguidores, que no quisieron perderse el final de su gira internacional, A New Star World Tour, y contribuyeron a las emocionadas palabras de Daniel Heredia Vidal: «Creo que ha sido el puto concierto más guapo de toda mi vida», afirmó abrazándose a sí mismo quien también es conocido como Skinny Flakk.

El referente de la música urbana hizo más guiños a su tierra natal al preguntar a los fans cuántos mallorquines había entre el público. La respuesta que recibió fue una fuerte ovación, que dio paso a la canción Un verano en Mallorca.

El más escuchado

El espectáculo bautizado como Love, love Madrid ha marcado un nuevo hito en la trayectoria de un artista curtido como albañil y que residió en Son Gotleu, convertido ahora en el cantante español más escuchado en Spotify.

Su popular tema A mí ha entrado recientemente en el selecto club de las mil millones de reproducciones en la plataforma digital. Por supuesto, Rels B interpretó este sencillo y lo hizo en la parte final del directo, que derivó hacia una atmósfera más íntima y donde sonaron los éxitos de su último disco, love love FLAKK, antes de que el estadio se viniese abajo con el colofón de la canción que todo siga igual,,,o que vaya mejor.

Durante casi dos horas y media, realizó un repaso por su carrera musical con más de 40 canciones de su decena de discos, todo ello acompañado por un cuerpo de bailarines y una banda sobre un sorprendente escenario que se iba abriendo para mostrar un estudio de grabación.

Además, contó con la participación de artistas con los que ha interpretado duetos, como Cráneo, Dollar Selmouni, Maikel Delacalle, J Abecia y Recycled J. Rels B no pudo soñar con un final de gira más apoteósico antes de descansar de un intenso año, tal vez en su querida Mallorca.