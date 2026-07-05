Ornella Muti se sale de escala erótica. La sola mención de su nombre, sin acompañamiento gráfico, ocasiona un torbellino hormonal en cualquier baby boomer. De cuarentañera, la italiana Francesca Romana Rivelli fue definida como «la mujer que nunca conseguirá envejecer». Mallorca la ha acogido en los dos extremos de su biografía según corresponde a una isla que no tiene edad.

Ornella Muti nunca conseguirá envejecer / MANU MIELNIEZUK

A la izquierda en las imágenes, la Muti tenía 16 años cuando viajó a Palma para asistir al estreno en el Palacio Avenida de La casa de las palomas, cumbre del cine erótico en aquel 1972. Con Franco vivo, la actriz compartía amante con su madre en la ficción, Lucía Bosé. La publicidad destacaba que la joven, «por despecho, mancillaría su blancura enamorada», aunque los espectadores no lo describirían con tanta sutileza.

La segunda visita histórica de Ornella Muti a Mallorca se ha registrado este año, a los 71 años y de nuevo con una función promocional. En este caso se trataba de lanzar al mercado de alquiler una villa de Son Vida gestionada por Marcel Remus, uno de los contados emprendedores locales que no son herederos de papá. La sonrisa adolescente en el hotel donde se alojó, con J. Marqués de cicerone en la visita a la discoteca Babel’s del Jonquet incluida en la gira de la protagonista de Experiencias prematrimoniales, se superpone al actual vestido prerrafaelita.

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La película reciente y más relevante de la Muti llegó a Cannes. Se titula Roma elástica y describe el ocaso de una actriz. El problema consiste en que la intérprete en cuestión es Marion Cotillard, veinte años más joven que la italiana relegada a un papel recóndito. En su adolescencia se confrontó a la actriz de Una chica y un señor con Marisol, juró en Mallorca que había rechazado a Richard Burton para no desnudarse. Un año después posaría en Playboy.