CONCURSO
EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal
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Bienvenidos al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo plantearemos un problema de lógica o de matemáticas, materias que, al fin y al cabo, están relacionadas, incluso podemos decir que la segunda incluye a la primera. Así que, empecemos con la primera prueba:
De un número de tres cifras conocemos los datos siguientes:
- Sus tres cifras son distintas.
- La suma de sus cifras es 14.
- Es un número par.
- La cifra de las centenas es menor que la de las unidades.
- La cifra de las decenas es el doble que la de las centenas.
- Si invertimos sus cifras obtenemos un número mayor que el original.
Y aquí la pregunta: ¿Qué número es?
Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, entre hoy y mañana, ya que el martes publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un libro. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.
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