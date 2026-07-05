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EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal

Juego de la lógica

Juego de la lógica / DM

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Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Bienvenidos al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo plantearemos un problema de lógica o de matemáticas, materias que, al fin y al cabo, están relacionadas, incluso podemos decir que la segunda incluye a la primera. Así que, empecemos con la primera prueba:

De un número de tres cifras conocemos los datos siguientes:

  • Sus tres cifras son distintas.
  • La suma de sus cifras es 14.
  • Es un número par.
  • La cifra de las centenas es menor que la de las unidades.
  • La cifra de las decenas es el doble que la de las centenas.
  • Si invertimos sus cifras obtenemos un número mayor que el original.

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Y aquí la pregunta: ¿Qué número es?

Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, entre hoy y mañana, ya que el martes publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un libro. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.

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