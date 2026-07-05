EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal

Bienvenidos al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo plantearemos un problema de lógica o de matemáticas, materias que, al fin y al cabo, están relacionadas, incluso podemos decir que la segunda incluye a la primera. Así que, empecemos con la primera prueba:

De un número de tres cifras conocemos los datos siguientes:

Sus tres cifras son distintas.

La suma de sus cifras es 14.

Es un número par.

La cifra de las centenas es menor que la de las unidades.

La cifra de las decenas es el doble que la de las centenas.

Si invertimos sus cifras obtenemos un número mayor que el original.

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Y aquí la pregunta: ¿Qué número es?

Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, entre hoy y mañana, ya que el martes publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un libro. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.