El concierto del Torrent de Pareis da protagonismo a las bandas sonoras

La 62 edición del singular Concert del Torrent de Pareis apostó este domingo por acercar nuevos públicos con un repertorio inspirado sobre todo en bandas sonoras de conocidas películas y por la incorporación por primera vez del Orfeó Infantil Balear, que se sumó al Cor Juvenil Revelation. Como es tradición, también contó con la actuación de la Capella Mallorquina, además del Quartet de Corda Elegia.

La consolidada cita cultural del calendario estival de Mallorca, que se celebra desde 1964 gracias a la iniciativa impulsada por el pintor Josep Coll Bardolet, fue un éxito un año más y deleitó a los asistentes con temas tan emblemáticos como Don’t cry for me Argentina, de Evita, antes de culminar con la interpretación conjunta de La Balanguera, que cumple su centenario.