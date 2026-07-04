Los sabores de coca de patata y ensaimada triunfan en la Champions Burger de Son Moix

Son Moix lleva días convertido en algo más que el campo del RCD Mallorca. Desde que The Champions Burger y The Champions Cheesecake aterrizaron en el estadio, miles de personas han hecho cola para probar las hamburguesas y tartas de queso del certamen. Entre esa oferta, con nombres como "Vecna" o "Gold Black", la organización afirma que dos propuestas con acento mallorquín se cuelan entre las más pedidas: "Anthony" y la tarta de queso de ensaimada.

La hamburguesa 'Anthony' con coca de patata / The Champions Burguer

La hamburguesa "Anthony", de Smash Double Burger, cambia el brioche habitual por coca de patata como base, y sobre ella monta carne madurada, panceta ibérica, queso chédar fundente, jalapeños, pepinillos y una salsa de la casa. En el terreno dulce, Cheesequería presenta la "Tarta de queso de ensaimada mallorquina", una cheesecake de textura ultracremosa en la que se reconoce el sabor de la ensaimada.

Burgers con aspecto de tigre y oro comestible

'Vecna' una hamburguesa con aspecto de tigre / The Champions Burguer

El resto del cartel lo completan "La Gladiadora", de The Vicbros Burger, con pan brioche tipo pretzel, medallón de vaca simmental, queso chédar curado, mermelada y mayonesa ahumada de beicon, cebolla crujiente, salsa Emmy Love y polvo de queso pecorino; y "Vecna", de Gottan, con brioche de estética tigre, carne black angus, costilla deshilachada al estilo Kansas, queso Monterey fundido y mayonesa de mantequilla tostada. En dulce compiten también la "Cheesecake de Lotus Biscoff", de Mia&Victoria, y "Gold Black", de El Tarantín Chiflado, esta última rematada con oro comestible de 18 quilates.