Corxeres d’estiu (II)
La notícia musical del cap de setmana és l’acte d’homenatge a Baltasar Bibiloni que tendrà lloc avui horabaixa a l’església de Santa Maria de Robines, a Binissalem. La Coral Universitat, el Cor de Dones de la UIB, el Cor Juvenil de Joventuts Musicals de Palma, el baríton Tomeu Bibiloni, el violinista Bernat Martí, la violoncel·lista Maria Biarge i el pianista Albert Colomar participaran en aquest concert amb motiu del nomenament de Bibiloni com a Fill Il·lustre de Binissalem. Autor d’algunes de les pàgines corals més estimades del repertori mallorquí, pedagog i director, Bibiloni ha deixat una empremta decisiva en diverses generacions de cantaires i és una figura imprescindible per entendre la història recent del moviment coral a les Illes. Des d’aquestes pàgines li enviam la més cordial enhorabona. La cita és a les 20.30 hores.
Més enllà d’aquesta proposta, avui també hi haurà el tradicional concert d’orgue a Alaró (11.30 h), mentre que el Trio Tríptic actuarà al claustre de Sant Francesc de Sineu. D’orgue és també la cita a l’església de Santanyí, ja que tots els dissabtes i dimecres tenim el cicle Plenum Organis (12h).
A s’Illot, des de les 10 del matí i durant tota la jornada, el festival Dans’Illot omplirà els carrers d’actuacions i tallers dedicats a diferents estils de dansa.
Al claustre de Sant Domingo d’Inca (20.30 h), el Cor de Dones de Sant Francesc oferirà el concert Ressonància.
Al Caló d’en Busques, de Cala Figuera (22 h), el Cor de la Generalitat Valenciana, amb la soprano Ofelia Sala i el pianista Bartomeu Jaume, sota la direcció de Jordi Blanch, protagonitzarà una nova vetlada del cicle Música Arran de Mar.
Demà diumenge, la Coral de Felanitx cantarà a la Residència de la localitat (11 h). Ja al vespre, al Mollet d’en Pereió de Portocolom (22 h), una big band dirigida per Toni Vaquer posarà el punt final al festival Jazz de Mar.
I, precisament parlant de jazz, també demà a les 21 hores el claustre de Sant Domingo d’Inca acollirà l’actuació de Mòpia, una de les propostes més singulars sorgides recentment a les Illes. El projecte fusiona l’energia d’una big band de jazz amb la contundència del metal en un repertori íntegrament original, creat pels compositors Jaume Rosselló i Josep Oliver Rubio.
També a les 21 hores, però a la plaça de Sant Cristòfol de Sencelles, tindrà lloc un homenatge a Maria Antònia Oliver, escriptora i filla adoptiva del municipi. Guanyadora del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Oliver fou una de les grans renovadores de la narrativa catalana contemporània i una veu compromesa amb la llengua i la cultura del país. L’acte comptarà amb la participació dels Xeremiers Es Capoll Llarg.
I a l’església de Sa Ràpita, demà a les 20 hores, recital de cant i piano amb Joan Laínez i Maria Victòria Cortès.
Dilluns a les 12 hores començaran els tradicionals concerts d’orgue al convent de Sant Vicenç Ferrer de Manacor, un cicle que reunirà destacats intèrprets cada dilluns fins a finals d’agost.
Finalment, dimarts a les 21 hores, el castell de Bellver acollirà un recital del pianista Antoni Kłeczek, organitzat pel Fryderyk Chopin Institute.
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