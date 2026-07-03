Pep Álvarez, cantante de Anegats, inicia nueva etapa musical en solitario

Pep Álvarez, quien fue la voz del grupo Anegats durante más de 20 años, inicia nueva etapa musical en solitario. La canción Posidònia es el avance de su próximo proyecto y se publica este viernes, 3 de julio.

En Posidònia, Pep Álvarez cuenta con la colaboración especial de Joan Muntaner, Xanguito, otra de esas voces reconocibles del panorama isleño. Pertenecientes a dos generaciones distintas, juntos interpretan una canción profundamente mediterránea con un lenguaje íntimo y simbólico, en la que la posidonia en una metáfora de vida, protección y origen.

De una manera poética, en este tema, Álvarez describe la posidonia desde un punto de vista casi mitológico y emocional y el mar aparece como un ser vivo, sensible e íntimamente conectado con esta planta marina ancestral, como refleja la letra: «Ella le hace cosquillas al mar / que ríe con mil destellos de diamantes».

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Tras cerrar una larga etapa con Anegats, banda que ha sido un referente musical para muchos mallorquines, el lanzamiento de Posidònia marca el inicio de una nueva etapa creativa para Pep Álvarez, que publicará su primer disco en solitario el próximo otoño. Avanza que será un trabajo que explorará territorios más personales y emocionales, manteniendo intacta su capacidad para componer melodías memorables y compartir emociones.