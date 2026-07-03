Niño de Elche, estrella de las Nits a la Fresca de Binissalem

Francisco Contreras, Niño de Elche, un artista multidisciplinar con una obra siempre dispuesta a dialogar con diversos lenguajes y a abrirse a otros creadores procedentes de otras disciplinas, como hizo en su momento con el mallorquín Albert Pinya, es uno de los grandes atractivos de la programación de las Nits a la Fresca de Binissalem que arrancaron el pasado jueves y se prolongarán hasta el 10 de septiembre.

La programación incluye diez conciertos, todos los jueves, y dos exposiciones, una dedicada al artista británico James Lambourne, cuya obra mantiene una estrecha relación con la naturaleza y las tradiciones mediterráneas, que podrá verse en la Sala Imperial y Directori de Can Gelabert; y una colectiva del Taller de gravat del citado centro, en las Sales Florentines. Ambas serán inauguradas el 23 de julio, a las 20 horas.

Tras el sus ofrecido el pasado jueves por el Lipinski Quartet, con el recital Resonàncies d’estiu, el segundo de los conciertos lo servirá el próximo día 9 la Fisherman Friends Jazz Band, con Quentin Bardi al bajo y mandolina; Miquel Ángel Bestard a la tuba y trompeta; y Gori Matas al acordeón y piano. Un grupo que rinde homenaje a la música acústica de las décadas de 1920 a 1950, con guiños al jazz temprano, los valses venezolanos, el biguine de Martinica, el calipso de las Bahamas o las danzas lentas hawaianas.

Un grupo de altura llamado Lambourne Project

Litteros, el proyecto que ha unido al pianista Miquel Brunet y los recitadores Caterina Bibiloni y Guillem Simó con el propósito de descubrir la sonoridad del eros y el deseo en la lengua catalana, será protagonista el 16 de julio (21 horas), mientras que el Lambourne Project se subirá al escenario el día 23, tras las inauguraciones de las citadas exposiciones. Este último grupo está integrado por tres brillantes músicos: Jordi Tugores a la guitarra, Sergio Llopis al piano y Mary Lambourne a la voz. Julio se despedirá en clave de rock, punk y algo de folk, con Los Atunos Rojos (día 30, a las 21 horas).

El concierto más esperado del ciclo llegará el 6 de agosto, con Niño de Elche, un habitual de los escenarios mallorquines que también tiene programada otra actuación en la isla para finales de año, en el festival ME_MMIX de música y artes experimentales, singulares y de vanguardia, junto a Héctor Cavallaro.

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La agrupación folclórica Tall de Vermadors, que el próximo año celebrará su centenario, actuará el 10 de agosto. La música clásica centrará el concierto del día 20 de agosto, con el Ensemble Tramuntana, que ejecutará el Concierto para cello La menor H432 CPE de Bach. Las Nits a la Fresca de Binissalem se despedirán con dos propuestas originales, las de Babaganoush Quartet (27 de agosto), con Tolo Genestar al clarinete, Miquel Àngel Aguiló al violonchelo, Gori Matas al acordeón y Xisco Aguiló al contrabajo; y la de Música Alta Ripa (10 de septiembre), en la Església de Santa Maria de Robines, con un elegante programa de música de cámara europea del siglo XVIII.