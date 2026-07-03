Nace el Premio de Novela FLEM-Magaluf para las nuevas voces de la literatura española

El Festival de Literatura Expandida en Magaluf (FLEM) impulsa el Premio de Novela FLEM-Magaluf con el objetivo de descubrir e impulsar nuevas voces de la literatura española y premiará la obra ganadora con 10.000 euros y con su publicación en Reservoir Books.

Se trata de un premio con vocación de convertirse en una referencia nacional para escritores emergentes que exploran nuevas formas narrativas y propuestas literarias de calidad.

Además de la dotación económica y la publicación de la obra, el proyecto contempla una gira de presentación por distintas ciudades españolas impulsada junto a INNSiDE by Meliá con el objetivo de acercar la novela al público y favorecer la proyección de su autor o autora dentro del panorama literario nacional.

Cambio en Magaluf

El FLEM se ha consolidado como uno de los ejemplos más visibles del proceso de transformación que Magaluf ha experimentado durante los últimos años gracias a la colaboración entre el sector público y privado. El Premio de Novela supone un nuevo paso en esa estrategia compartida.

«Hace años que demostramos lo que puede aportar la cultura a Magaluf, y ahora queremos que FLEM y Magaluf sean una oportunidad para impulsar la carrera de jóvenes escritores», señala Miquel Ferrer, director del festival.

Condiciones del premio

Podrán optar al Premio de Novela FLEM-Magaluf autores residentes en España, mayores de edad y menores de 35 años en el momento de presentar su manuscrito. Las obras deberán estar escritas en castellano, ajustarse al concepto comúnmente aceptado de novela, ser originales e inéditas, no haber sido premiadas anteriormente ni encontrarse pendientes de resolución en otros concursos literarios.

Los manuscritos deberán presentarse desde el lunes de 6 de julio hasta el 31 de agosto de manera telemática y también impresa. Las bases del premio, así como la plataforma digital para depositar las obras candidatas, podrán encontrarse en la web www.premioflemmagaluf.es

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Jurado

El jurado de esta primera edición, que se reunirá para deliberar en Magaluf, estará compuesto por destacadas profesionales del ámbito literario, editorial y cultural, reflejando el espíritu del premio. Las escritoras Júlia Peró, autora de Olor a hormiga y una de las voces emergentes más destacadas de la narrativa actual; la periodista y escritora Noelia Ramírez; Berta Pagés, editora de Reservoir Books; la periodista cultural Clara Ferrer, y Ana González, librera de Rata Corner.