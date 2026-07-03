Música Nostra abre Cançons de la Mediterrània con un concierto gratuito en ses Voltes el 12 de julio

Música Nostra abrirá la nueva edición de Cançons de la Mediterrània con un concierto gratuito en ses Voltes el próximo 12 de julio. El festival contará en esta edición con seis actuaciones, entre ellas Debon canta Suau y el recital de Francisco acompañado de la Banda Municipal de Música de Palma.

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este viernes, 3 de julio, la programación de Cançons de la Mediterrània, que se celebrará entre el 12 y el 19 de julio entre los escenarios de ses Voltes y el Castell de Bellver.

El grupo Música Nostra inaugurará el programa con la presentación en concierto, con entrada gratuita para todo el público, de su nuevo disco Camí Florit, el 12 de julio en ses Voltes. La siguiente actuación será Debon canta Suau, espectáculo creado por el pianista Antoni Bujosa y el cantante Pau Debon, que pone voz a los poemas de Pere Suau y que se podrá disfrutar el martes 14 de julio, en el Castell de Bellver. Hato Gató, un ensemble musical de percusiones y voces formado por 15 integrantes y dirigido por Jose Llorach, actuará el 16 de julio, en ses Voltes. El veterano cantante valenciano Francisco, junto con la Banda Municipal de Música de Palma, cantará el 17 de julio en Bellver. La siguiente actuación programada es la de la italiana Maria Mazzotta, en ses Voltes, el 18 de julio. El espectáculo Tumarí, del dueto L'Arannà, especializado en música de las Pitiüses, cerrará esta edición del festival, también en ses Voltes, el 19 de julio.

Todos los conciertos comenzarán a las 21.30 horas, con la única excepción de la actuación de Francisco y la Banda Municipal, que empezará a las 21 horas. Este concierto y el de Debón canta Suau serán los únicos de pago.

La presentación de esta edición de Cançons de la Mediterrània ha contado con el director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet; Miquela Lladó y Bernat Cabot, integrantes de Música Nostra, y Toni Mulet, representante de la microcooperativa de gestión cultural Sus Cultura.