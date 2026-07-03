El mercadillo y zona gastronómica de Es Jardí es de acceso libre sin necesidad de asistir a los conciertos

El ciclo de conciertos Es Jardí, que se celebra en verano en el recinto del Mallorca Live, abre las puertas de su oferta complementaria a todo el público, que podrá asistir gratuitamente sin necesidad de haber pagado entrada para un concierto.

En esta cuarta edición, la gran novedad es la transformación de la zona de bienvenida en el Happening Market. Por primera vez, el acceso a todo el área de restauración, diseño, artesanía, lifestyle y activaciones será completamente gratuito para todo el público.

De este modo, el control de accesos para los conciertos principales se trasladará directamente a la entrada del escenario Es Jardí, permitiendo que cualquiera pueda disfrutar del ambiente estival y el tardeo en el recinto.

Dos escenarios más

Para amenizar el mercado y la zona gastronómica, la organización multiplica su oferta sonora con dos escenarios adicionales: La Isla y el @espressoconcerts. Ambos espacios albergarán actuaciones en directo, sesiones de DJs y los innovadores silent concerts, manteniendo un firme compromiso con la difusión del talento local mallorquín.

Asimismo, el área gastronómica se enriquecerá con el nuevo Wine Corner, un rincón exclusivo donde los asistentes podrán participar en catas, degustaciones y encuentros con bodegas.

Pantallas LED

El escenario principal de Es Jardí estrena esta temporada una estructura de diseño marcadamente mediterráneo, integrada con el entorno mediante el uso de varillas de madera, vegetación y plantas colgantes. Atendiendo a la demanda del público, se incorporarán por primera vez pantallas LED laterales en todos los espectáculos para garantizar una visibilidad óptima desde cualquier punto del recinto.

Premium y familias

El festival boutique también rediseña sus servicios premium. Los compradores de entradas VIP contarán esta edición con acceso directo a una nueva tarima frontal exclusiva situada en la terraza acondicionada para mejorar las vistas del concierto.

Por otro lado, tras el éxito del formato de tardeo electrónico de La Plaza, que este año contará con las fechas de Fatboy Slim (3 de julio) y The Blaze (30 de agosto), se introducirá el pase Backstage Experience, permitiendo a un grupo reducido de asistentes subir al propio escenario y vivir el espectáculo situándose justo detrás del DJ.

Con el objetivo de seguir siendo un evento apto para toda la familia, regresa Es Jardinet, un espacio lúdico, infantil y seguro coordinado por personal cualificado con actividades al aire libre para los más pequeños. Adicionalmente, el recinto facilitará la movilidad ofreciendo aparcamiento gratuito tanto en los accesos principales como en el parking de Western Park (hasta completar aforo).

En materia de inclusión, Es Jardí consolida sus medidas de accesibilidad universal mediante un carril de acceso preferente, parking PMR, zona de restauración accesible, baños adaptados, barras y zonas VIP accesibles, así como plataformas elevadas frente al escenario principal para asegurar el correcto visionado de los conciertos a personas con movilidad reducida.