El artista brasileño Albano Afonso crea un bosque en la iglesia del Museu de Pollença

El artista brasileño Albano Afonso ha creado un ecosistema de luz, materia y percepción que simula un bosque en el interior de la iglesia del Museu de Pollença, antiguo Convent de sant Domingo. A Natureza es el título de esta exposición que se enmarca en la Biennal B y que este sábado, 4 de julio, se inaugurará a las 20 horas.

A Natureza se ha presentado este viernes en Es Baluard, que junto al Consell de Mallorca impulsa la Biennal B. Comisariada por Jackie Herbst, la exposición invita al visitante a recorrerla y habitarla, generando una experiencia sensorial en la que la luz se filtra, se fragmenta y construye nuevas formas de percepción, han explicado los responsables de este proyecto.

'A Natureza', de Albano Afonso, en Pollença. / Es Baluard

Según ha informado Es Baluard, la exposición de Albano Afonso se inspira en la idea japonesa del shinrin-yoku o “baño de bosque” y propone una aproximación en la que el cuerpo se convierte en herramienta de conocimiento. El aire y la presencia de quienes la visitan activará la instalación móvil Em Estado de Suspensão (2016/2026), que girará lentamente suspendida en el centro de la nave. En su creación, el artista ha utilizado bronce, cristal y vidrio soplado de la histórica fábrica mallorquina Gordiola.

La luz es el elemento central de este artístico ecosistema, ya que, a través del vidrio y el cristal mineral, se proyecta en el espacio, generando destellos que se expanden sobre la arquitectura, las imágenes de naturaleza y los cuerpos de los visitantes, evocando a lo cambiante e inaprensible de la naturaleza, destaca Es Baluard.

Albano Afonso trabaja con la luz en sus esculturas móviles y su obra tiene mucho que ver con el bodegón barroco y la vánitas, pero en otro plano, con objetos que se activan, se mueven y proyectan sombras de color que transforman el espacio.

Herbst considera que la exposición propone “una experiencia que va más allá de la contemplación, invitando al visitante a situarse dentro de un ecosistema perceptivo donde la luz, el espacio y la materia se relacionan de forma dinámica. El proyecto de Albano Afonso activa el Convent de Sant Domingo como un lugar de tránsito y sensibilidad, donde la naturaleza no se representa, sino que se experimenta como una presencia que nos atraviesa y nos sitúa en relación con el entorno”.

Para David Barro, director de Es Baluard, “proyectos como el de Albano Afonso refuerzan la vocación de Biennal B de generar experiencias que trascienden el espacio expositivo tradicional, activando el territorio y sus contextos culturales”.

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En la presentación de A Natureza, Andrés Ferrer, director insular de Cultura y Patrimonio del Consell, ha resaltado que "Biennal B demuestra que el arte de primer nivel no tiene por qué quedar encerrado entre las paredes de un museo”.