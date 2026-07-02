'Torna', la comedia protagonizada por una actriz mallorquina sobre la crisis de la vivienda en Baleares
Mar Serna y Frank Rodríguez encabezan esta producción hispano-mexicana rodada en la isla y que intentará estrenarse en el Atlántida Film Fest
Una producción hispano-mexicana llevará a la gran pantalla, en clave de comedia, uno de los conflictos más candentes de la isla: el acceso a la vivienda. La película, titulada Torna, narra la historia de un empresario mexicano que compra una casa en Mallorca y descubre, tras cerrar la operación, que una mujer mallorquina vive en ella. Al comprobar que no puede desalojarla por vías legales, el protagonista pondrá en marcha todo tipo de estratagemas para intentar echarla de la vivienda.
Dirigida por Juan Sut, la cinta cuenta con la actriz mallorquina Mar Serna como cara visible del reparto, en el papel de la inquilina que se resiste a abandonar la casa. Serna comparte protagonismo con el actor mexicano Frank Rodríguez, quien da vida al comprador de la vivienda. El director asegura que la presencia de una intérprete de la isla en el papel central mallorquín refuerza el carácter local de una producción pensada, en parte, como un relato sobre la propia realidad social de Mallorca.
Una película con la mirada puesta en Mallorca
El punto de partida del guión surge de la actualidad social de la isla. "Nos inspiramos en la situación de la vivienda en la isla", ha señalado Sut, quien también ha destacado la apuesta por el catalán en varios diálogos de la cinta.
El equipo de producción prevé presentar Torna en México a finales de agosto. De manera paralela, los responsables del filme trabajan para lograr también una proyección en el Atlàntida Film Fest, aunque de momento su inclusión en el certamen no está confirmada.
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