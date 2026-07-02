El festival EiMA se amplía con espectáculos en Maria de la Salut, Son Fornés y sa Comuna de Lloret de Vistalegre

El festival de danza y artes escénicas EiMA crece y en esta nueva edición, que se celebrará del 5 al 11 de julio, no solo habrá espectáculos y actividades en Maria de la Salut, sino que también se han programado en Montuïri, en el yacimiento arqueológico de Son Fornés, y en sa Comuna de Lloret de Vistalegre. Mariantònia Oliver, su directora artística, considera que tras diez ediciones, ahora es el momento de crecer y de atreverse a más. La tierra es la protagonista este año, con una mirada sobre el cuerpo en el paisaje, en la memoria y en el territorio.

Aunque la base de EiMA es la danza contemporánea, el festival está abierto a otras disciplinas, como las performances, la música, la poesía y el cine, ha comentado su directora, quien ha recordado que esta propuesta artística se ha dado a conocer al público de la isla sin pertenecer a ninguna estructura comercial, por lo que la ayuda institucional ha sido necesaria para llegar a esta undécima edición. Oliver también ha defendido que “todo lo arriesgado es muy necesario, porque la creación, sin riesgo, no existe”. La presentación de la programación del festival ha tenido lugar este jueves, 2 de julio, en Ca n’Oleo, y también han asistido el secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal, del director insular de Cultura, Andreu Ferrer, y del alcalde de Montuïri, Toni Miralles.

El festival, que siempre se ha celebrado en espacios rurales de Maria de la Salut, entra este año en el pueblo, pero también llegará a sa Comuna de Lloret y al yacimiento de Son Fornés, con espectáculos creados específicamente para ese entorno.

La programación de espectáculos comienza el 5 de julio en Maria de la Salut, con Fronteres insulars, de Instabili Vaganti, y Àncora, de Col·lectiu 14. El 9 de julio, se representará Yo soy un cuerpo, de La Perrerie, y Skai is ful, de Hermanas Picohueso.

El 10 de julio, en Son Fornés, se podrá ver Post-human, de Cia. BAAL; Creación Site-specific, a cargo de Lassina Koné, Laura Cardona, Laura Llodrà y Álex Fuster; Foc i Lloc, de La Súbita; Sense l’arbre soc una dona morta, de Anna Rubio, y Ses honorables virtuts il·lògiques, el proyecto compartido de la poeta y performer Jèssica Ferrer Escandell y del clown y músico Diego Martínez González.

El 11 de julio, en Lloret de Vistalegre, se representará Contenu Vide, de Lassina Koné; Je m’appelle Jordi, de Cia. Mariantònia Oliver; Lo que los árboles no cuentan, de Cia. Kiko López, y el concierto de percusión de Project Drums.

En la presentación del festival, Pedro Vidal ha destacado el trabajo de Mariantònia Oliver y de otros profesionales de Baleares “que se dedican a la danza y están haciendo una labor increíble”.

Por su parte, Andreu Ferrer, ha comentado que las instituciones tienen “la obligación de dar apoyo a las cosas que funcionan”, en alusión a este festival de artes escénicas, y el alcalde de Montuïri ha agradecido que el EiMA llegue a “un lugar emblemático como es el yacimiento de Son Fornés”.

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Además de los espectáculos, el festival ha organizado actividades paralelas como jornadas dirigidas a profesionales de las artes escénicas y acogerá una de las semifinales del Certamen de Danza Contemporánea Art Jove 2026, el 5 de julio, en la plaza de Dalt de Maria.