David Menéndez, barítono: "El público de Mallorca es exigente, pero es maravilloso”

El barítono David Menéndez ofrecerá un concierto junto al pianista Francesc Blanco este 3 de julio en la Fundació sa Nostra, en Can Tàpera, dentro del festival Mallorcòpera, a las 20 horas. Bajo el título Entre allò popular i allò culte, el repertorio incluye canciones que se sitúan entre la tradición oral y la creación artística, con composiciones de Eduard Toldrà, Frederic Mompou, Manuel de Falla, Ferran Obradors y Miquel Ortega.

¿Qué es lo que hay entre lo popular y lo culto?

El diálogo entre lo popular y lo culto ha dado lugar a un repertorio de muchísima riqueza, desde cosas muy sencillas de melodías tradicionales hasta cosas superrefinadas de nuestros compositores. En este programa lo que quería era recorrer un poco este territorio común. Por un lado, las canciones populares, melodías y textos transmitidos muchas veces de generación en generación, que han sido recreadas y armonizadas de manera maravillosa y dándoles muchísimo matiz, sin perder esto esencial de lo popular. Y, por otro lado, obras compuestas por compositores mucho más recientes y que son autores de lo más representativo, digamos, de nuestra música actual y que tienen un lenguaje mucho más culto, mucho más personal, mucho más profundo.

Como cantante, ¿prefiere una de esas dos vertientes?

No, yo creo que se conjugan perfectamente. Sí que es verdad que hay determinadas músicas, determinados compositores que han hecho arreglos sobre todo de música tradicional y que la calidad de esos arreglos ha hecho que esa música tradicional perdure. Estamos hablando siempre desde el punto de vista lírico clásico. Al final, canciones de Toldrà, o las canciones populares de De Falla, por ejemplo, incluso Federico García Lorca hizo sus pinitos con el cancionero español, y toda esa música trasciende en el tiempo porque tiene una calidad estupenda y estamos hablando de música más popular. Y luego, la música más actual también mantiene esa calidad musical, pero luego tiene unos textos maravillosos, hay cosas fantásticas. Todas ellas parten de la premisa de que la música sea buena.

¿Disfruta de alguna canción más que de otras?

La suerte que he tenido es que he tenido carta blanca de poder cantar aquello que me apetece, aquello que me gusta y, además, aquello en lo que creo que mi interpretación puede aportar algo. Pero posiblemente hay alguna cosita que me toque un poco más por lo cercano, como alguna canción asturiana, yo soy asturiano, pero la verdad es que me gustan mucho todas.

¿Cómo es el público de Mallorca?

A mí me parece que es un público exigente, pero es un público maravilloso. Quiero decir que no sirve que cantes detrás del biombo, tienes que darte y si te das, eso se agradece. O sea, no sirve una actuación que sea solamente buena, sino que agradece cuando tú traspasas un poquito más allá. Yo siempre digo que al cantante que se le entiende, se le oye más. Esto para el público mallorquín es absolutamente imprescindible, necesita que le llegue el mensaje completo. Y si tú esto lo logras, es un público maravilloso.

¿Cuál ha sido hasta ahora su actuación más especial?

Hay muchas. Por ejemplo, en el Bolshoi en Moscú. He cantado muchísimas veces, muchísimas temporadas. Es un teatro que recuerdo con mucho cariño y, ahora, con la guerra hace un par de años que ya no tengo un vínculo tan directo con ellos y lo añoro un poco. Pero yo también digo que para mí el mejor escenario va a ser el de mañana, el de pasado mañana, el del futuro, porque eso quiere decir que sigues activo, que sigues interesado, que tu propuesta musical, que tu voz, que tu arte sigue interesándole al público.

¿Su obra soñada?

Siempre hay cosas pendientes, lo que pasa es que cuando uno ya lleva unos años en carrera, esos sueños se van cumpliendo de la manera más inesperada muchas veces. Al final, lo que sueñas es continuar pisando escenario, abrir nuevas puertas, los nuevos teatros, abrir nuevo repertorio y, muchas veces, aquello que tú anhelas no acaba de llegar, pero llegan otras cosas que compensan. Yo añoré muchísimo tiempo poder cantar el rol de Don Giovanni de Mozart. Este rol llegó y, sin embargo, el de Leporello, que es otro personaje también de la misma ópera, llegó después y con él he tenido muchísimas más satisfacciones, muchísimos más éxitos, se me han abierto muchísimas puertas. De hecho, el próximo mes de enero, con este rol, debuto en el Teatro Verde de Trieste, que es un teatro nuevo para mí. Al final, aquello que muchas veces deseas, una vez que lo obtienes, te reporta menos que otras cosas que de repente aparecen.

En Mallorca también impartirá clases magistrales, ¿qué le aporta eso?

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Uy, pues eso me aporta una satisfacción totalmente diferente a la que yo tengo cuando soy yo el que pisa tablas. La recompensa de ser una ayuda para otros cantantes para que logren su objetivo es una cosa muy ilusionante.