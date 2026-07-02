En capilla con Ossifar antes de su esperado concierto en Palma: "Nuestra idea es hacer una retirada ‘honrorosa’, y nada más"

Ossifar vivirá este viernes un día grande. Tras su triunfo en Inca, ahora toca conquistar Palma, una ciudad que siempre les ha mostrado su cariño. A partir de las 21 horas sus 'cansiones' resonarán en Son Fusteret, donde se esperan más de 7.000 personas, de varias generaciones. Diario de Mallorca ha querido conoser sus impresiontes antes de este eseprado concierto.

¿Qué hacen los Ossifar el día de un gran concierto antes de su actuación?

“Yo intentaré dormir mucho, espero levantarme por la tarde, para ir directamente a la prueba de sonido. El desayuno será mi comida, y qué sé yo, igual me como un 'arròs brut' y una 'porsella'”, afirma Luis Arboledas. “Yo me levantaré temprano, como hago siempre. Almorzaré de unas tostadas y un café, regaré como cada día y prepararé las cosas que me tengo que llevar al concierto. Solo será un día especial a partir de la prueba de sonido”, confiesa Llàtzer Méndez, quien subraya: “El concierto de este viernes tiene números para que lo recordemos por muchos años. La banda suena mejor que nunca, son unos músicos del carajo, y se ha ensayado con muy buen rollo, seriedad e intensidad”

Cosas del camerino

“No hemos pedido nada especial”, aseguran. “Nos han dicho lo que habrá, y lo más heavy son cervezas. Tras el concierto también habrá para un gin tonic, pero no de litro y medio en una botella de Font Vella, como nos tomamos alguna vez hace ya muchos años”, aclaran. “Ossifar nunca tuvo camerinos. Nos cambiábamos en un remolque o donde fuera”, subrayan.

¿Cómodos en el papel de estrellas?

Los grupos y solistas mallorquines que puedan meter a 7.000 almas en un recinto se cuentan con los dedos de una mano. “Pagando entrada, muy pocos”, admiten. Aun así, “no nos sentimos estrellas, la verdad. De hecho somos los primeros sorprendidos. Nos emociona tanto reconocimiento”, se sincera Luis, a lo que Llàzter añade: “Que después de 28 años se despacharan 4.000 entradas en Inca en cuatro días; y que ahora, con la cantidad de actividades y conciertos que se programan, vengan a vernos 7.000 almas a Son Fusteret, si eres medianamente normal te tienes que plantear muchas cosas: lo afortunado que somos, cómo puñetas nos puede querer tanto la gente, algunos que ni siquiera habían nacido cuando empezamos…”. “Sí, porque si nos conocieran…”, le interrumpe su colega entre risas.

Los rituales antes de un show

“Que recordemos no seguimos ningún ritual. En Inca sí nos hicimos algún cariñito. Cuando subían al escenario los músicos que nos acompañan les dimos una ‘clotellada’ a cada uno, a lo Héctor Cúper. Pura muestra de agradecimiento a la banda”.

Los dos integrantes de Ossifar, preparados para su actuación en Son Fusteret / MANU MIELNIEZUK

Novedades respecto a Inca

“Hemos incorporado dos voces femeninas que le dan un toque de elegancia, las de Carolina Marí y Laura Garrido. Cantan muy bien y empastan muy bien, son dos mujeres extraordinarias”, explica Llàtzer. “Será un concierto más grande que el de Inca, pero básicamente será lo mismo. Habrá tres canciones nuevas (El bolero de Ossifar, Por mis señales y No me gusta el reggaeton) y todo sonará mejor. Estamos convencidos de que será un pasito adelante, y mira que de Inca salimos encantados. A favor tendremos la tranquilidad de que el público estará mejor atendido. En Inca pagamos el éxito del regreso en un espacio estupendo, donde estuvimos muy bien tratados, pero es cierto que el público estaba muy apretado. En Son Fusteret habrá mucho más oxígeno”, reflexionan ambos músicos.

¿Hay relevo para la propuesta de Ossifar?

“No sé si tenemos el empaque suficiente para ser tributarios de que alguien coja nuestro relevo. Tampoco es para tanto. ¿Gente que quiera divertir al público? Se me ocurre Xanguito, sin ser la suya una fórmula idéntica a la nuestra”, comenta Luis. “Hay bastante gente que en sus declaraciones no se cortan un pelo y nos incluyen entre sus influencias determinantes: Reggaetonpare, Ánimos Parrec, el propio Xanguito… Cuando los amigos de Enderrock nos dieron el Premi d’Honor, en las copas posteriores al evento nos sentimos muy queridos por gente de la escena actual que poco tiene que ver con nosotros, como Pitxorines, Maria Hein, Maria Jaume y un montón más”, recuerda Llàtzer.

Son Fusteret, Es Mercadal, ¿y después qué?

“Res. Nuestra idea es hacer una retirada honrorosa, y nada más. Nunca se debe decir ‘de este agua no beberé’ ni ‘este cura no es mi padre’, pero esa es nuestra idea”, afirman.

Concluido un concierto, ¿siguen la fiesta por ahí?

“No. Bebemos algo fresco, reposamos y saludamos especialmente a la familia. El abrazo, aunque esté sudado, es sincero, auténtico”, comenta Llàtzer. “Ya en casa, Luis duerme bien, en la suya, y lo puede hacer hasta de pie. A mí me costará más, por la adrenalina acumulada y por los flashes que me vengan del concierto”, añade.

¿El Mundial de fútbol puede robarles espectadores?

“Hablamos con Luis de la Fuente, y se arregló, porque si España hubiera quedado segunda de su grupo su partido hubiera coincidido con el bolo. A la misma hora que nuestro concierto estarán jugando Australia-Egipto, pero creo que todos los australianos y egipcios de nuestro club de fans en El Cairo y Melbourne estarán tristes”, bromea Luis.

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¿Cuál es la canción con la que su público enloquece?

“Vacasiones a Mallorca, Pasodoble de amor y El Sheriff Ripoll, una canción a la que Ossifar le debe media vida. No podemos decir solo una, son varias las que funcionan muy bien en nuestro repertorio”.