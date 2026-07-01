Estos son los horarios para visitar el rehabilitado Belén de la Sang

A partir del próximo domingo, coincidiendo con la celebración del Dia de la Sang, la ciudadanía podrá acercarse hasta el Santuari de l’Anunciació de Maria (la Sang) en Palma para contemplarlo de nuevo. El nacimiento quedará abierto a la visita pública, permitiendo que toda la ciudadanía pueda volver a disfrutar de un conjunto único en Europa por su antigüedad y por el valor artístico, histórico y espiritual que representa para Mallorca.

Los horarios para la visita de este belén, situado en el Santuari de la Sang (plaça de s’Hospital, 3, Palma) es de 08 a 13 horas y de 17 a 20 horas, de lunes a domingo.

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El belén de la Sang llevaba más de diez años sin poder mostrarse en su totalidad, y el Consell lo ha recuperado tras una restauración integral presupuestada en 400.000 euros.