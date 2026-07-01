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Arqueología

El aljibe de la Misericòrdia acogerá la primera exposición del pecio de ses Fontanelles

La muestra se inaugurará en noviembre y será inmersiva, con "proyecciones audiovisuales, maderas en el suelo que imitarán la bodega de un barco

Vista aérea del pecio de ses Fontanelles antes del fin de su emersión

Vista aérea del pecio de ses Fontanelles antes del fin de su emersión / Consell de Mallorca

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Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

El aljibe del centro cultural de la Misericòrdia acogerá la primera exposición que llevará a cabo el Consell de Mallorca del pecio de ses Fontanelles. Se inaugurará en noviembre en el popular espacio subterráneo y será una muestra de carácter inmersivo, debido a que tratará de recrear el excepcional yacimiento subacuático a través de «proyecciones audiovisuales, con maderas en el suelo con el fin de imitar la bodega de un barco y con velas caídas que asemejarán un naufragio», según avanzaron este martes desde la institución insular.

La ciudadanía podrá conocer de cerca la historia del derelicto cuya última pieza fue emergida de la playa este lunes, culminando una exitosa etapa en la arqueología de Mallorca y de todo el Mediterráneo occidental. Además de vídeos bajo el agua y grabados con un dron, entre otras proyecciones, habrá paneles descriptivos y paradas en el recorrido para poder observar con microscopios algunas de las piezas expuestas.

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El aljibe de la Misericòrdia

El aljibe de la Misericòrdia / Manu Mielniezuk

Muestra de ánforas

También se mostrarán varias de las ánforas rescatadas durante la campaña arqueológica de 2022 y que han superado el proceso de desalinización al que se someten todos los hallazgos del pecio, ya que los materiales han estado en el fondo del mar durante 1.700 años. Sin embargo, habrá que esperar un par de años para ver el barco restaurado, porque antes tiene que estar alrededor de un año y medio en las piscinas desaladoras que se han instalado en el Castillo de San Carlos para tratar sus diferentes componentes. La exposición de noviembre tiene como objetivo aproximar a los visitantes «tanto el contexto arqueológico como el proceso científico desarrollado a raíz del hallazgo», una auténtica joya del patrimonio cultural de la isla y el resto del Mediterráneo.

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