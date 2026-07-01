El poeta Joan Alcover sube a escena en la OCB con la obra 'Això era un home'

La Obra Cultural Balear (OCB) estrena este jueves en Ca n'Alcover (21.00 horas) el espectáculo Això era un home: Joan Alcover, una producción de La Fornal d'Espectacles creada por el Any Alcover.

El estreno se enmarca en los actos organizados por la OCB para conmemorar el centenario de la muerte del poeta y de los 100 años del estreno de la versión musical de La Balanguera.

La obra, escrita, dirigida e interpretada por Joan Gomila, propone una aproximación original a la figura del poeta mallorquín a partir de un episodio situado entre los años 1914 y 1915, cuando una delegación de la Mancomunitat de Cataluña busca la mediación de Joan Alcover en las discrepancias entre Antoni Maria Alcover y Pompeu Fabra.

Paralelamente, una joven estudiante en la actualidad descubre la dimensión humana y literaria del poeta mientras prepara un trabajo académico.

Pasado y presente

Mediante la narración y la fuerza evocadora de la palabra, el espectáculo encargado por la OCB conecta pasado y presente para acercar al público la personalidad, el pensamiento y el profundo universo emocional de Joan Alcover, uno de los grandes referentes de las letras mallorquinas, marcado por el dolor y la creación poética.

La producción cuenta con dramaturgia, dirección e interpretación de Joan Gomila; asistencia de dirección de Antoni Adrover; proyecciones de Biel Padilla; voces y cantantes en off de Cristina Rodríguez y Antoni Gomila, con la colaboración de Josep Lluís Pol.

Después de su estreno en Ca n'Alcover, el espectáculo se representará también en otros municipios de Mallorca, como Llubí, Campanet o sa Pobla, entre otros.