Pablo Alborán sobre los cambios de su concierto en Palma: "Ya estaba asustado, porque no entendía nada"

El concierto de Pablo Alborán en Mallorca, el próximo 11 de julio, se ha trasladado a Son Fusteret, el tercer emplazamiento que ha tenido esta actuación. Tanto cambio de lugar ha vuelto “loco” al cantante, que afirma que no quiere "más sorpresas". Sin embargo, el nuevo recinto agrada al malagueño, que se declara “agradecido” por esta última elección, "un lugar un poco más cómodo" para desplegar su Global Tour KM0.

Son Fusteret acogerá el concierto del cantautor malagueño a las 21.30 del próximo 11 de julio. Sobre este nuevo cambio de escenario se ha pronunciado Alborán. “Estoy agradecido de que podamos llevar la producción a un lugar un poco más cómodo y, sobre todo, que el público lo pueda disfrutar, que para eso voy a Mallorca, que si no, para eso no voy”, ha declarado el cantautor tras anunciarse que su concierto ya no se celebrará en el velódromo Illes Balears.

No ha sido el único cambio de emplazamiento para este concierto, ya que en un principio su actuación iba a tener lugar en la plaza de toros de Palma. “El cambio de recinto de no sé cuántas veces ya me tiene loco. Yo ya estaba asustado, porque no entendía nada. Y claro, quiero intentar, obviamente, que el show sea lo más fiel a lo que estoy llevando a todos sitios y, sobre todo, porque ha habido muchas quejas por parte del público de los otros recintos”, ha declarado el artista.

La promotora del concierto informa que todas las entradas adquiridas para el velódromo Illes Balears siguen siendo válidas y que no es necesario realizar ningún cambio, bastará con dirigirse a Son Fusteret y presentar la entrada.