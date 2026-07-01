Pablo Alborán actúa en Mallorca: "Mi diario más íntimo está en mis canciones"

Pablo Alborán (Málaga, 1989) actuará el próximo 11 de julio en Son Fusteret, tras un nuevo cambio de recinto con el que cree que él y el público saldrán ganando, porque podrá ofrecer su espectáculo como lo ha concebido para su Global Tour KM0. Afirma que Mallorca “es una isla bastante inspiradora” con un público exigente que es un reto, pero “un disfrute también”.

¿Por qué dice que esta es la gira de su vida?

Bueno, porque es una gira donde ha habido muchos cambios previos que han hecho que de pronto la actitud, el equipo, el repertorio, el diseño, en fin, todo el engranaje tenga como la prioridad de disfrutar y hacer disfrutar a los que vienen. Y la verdad es que estoy en un momento donde disfruto mucho del trabajo y tengo un equipo que sostiene un poco esa premisa. Somos unos afortunados, trabajamos en lo que nos gusta y el público responde, pues hay que dar el 300%.

¿Cuál es ese 'KM0' al que alude?

Más que un lugar, es la actitud de volver a cantar como si fuera la primera vez, el volver a hacer las cosas como si fuera la primera vez que las haces, con ese mismo nervio, con esa misma incertidumbre y obviamente no es algo que tú puedas calcular y premeditar. Siempre es una búsqueda pero no te pasa hasta que la vida te sacude. En mi caso nos ha sacudido en mi familia hace dos años, con un problema familiar, una enfermedad y la curación de esta enfermedad gracias a un trasplante de médula. Cuando pasa eso, todo se reinicia. En mi casa, todos tenemos una segunda oportunidad, la persona en cuestión más que nadie, pero todos los demás es como que tenemos el foco mucho más limpio. Todos hemos tomado como unos caminos muy decisivos en nuestras vidas y hace que la vivamos con más conciencia, siendo muy presentes en las cosas que hacemos. Y ese para mí es un poco como el constante KM 0, que todos los días es un KM0, todos los conciertos son un KM 0, todos los discos son la oportunidad de volver a enmendar un error, la oportunidad de experimentar, de aprender, de equivocarte, de acertar.

¿Cómo consigue encontrar el equilibrio entre la técnica y dejarse llevar por lo que siente en cada actuación? ¿O simplemente se deja llevar?

Sí, yo me dejo llevar. A ver, soy muy tenaz antes de salir a cantar, caliento, me preparo, la voz es un músculo que además cuido muchísimo y en estas giras, que son muy exigentes, de viajes, de vivir en un avión, de vivir en un coche, pues tienes que estar al cien por cien. Pero cuando estoy encima del escenario intento conectar. Lo que te decía de ser consciente, pues lo mismo. Es verdad que tienes que llevar la batuta de dos horas de concierto a tope, donde pasas por canciones muy emocionales, muy íntimas, muy imperfectas y de pronto la diversión, el ritmo, el baile, las luces, las pantallas, la dinámica. Y en medio de todo eso está el baremo fundamental que es el público. Yo cuando puedo mirarle a los ojos a la gente y veo que se abrazan, graban con el móvil, o no graban, o miran a su pareja o a su madre o a su padre, cuando veo eso, ahí es cuando fluyo, me dejo llevar y digo, ostras, ahora tiene un sentido todo.

En los conciertos sincera con el público, le cuenta intimidades. ¿Alguna vez se arrepiente de abrirse tanto?

Bueno, mi diario más íntimo está en mis canciones. El que sepa leer entre líneas, ahí está absolutamente todo. Y aunque no sepa leer entre líneas, este último disco es bastante explícito. Pero yo creo que cualquier composición siempre necesita un acto vulnerable. Igual que en la interpretación, si no estás con dudas, si no tienes preguntas que responder, hay algo que está mal. Y en la música también pasa lo mismo.

¿Qué recuerdos guarda de sus anteriores actuaciones en Mallorca?

Recuerdo un reportaje que hicimos cuando fui al Auditorium, en las primeras veces, que fue precioso, hicimos un documental sobre Mallorca, sobre poder vivir un poco el viaje conmigo, de hacer una gira. Recuerdo vacaciones en Mallorca, por supuesto, tengo muchos amigos en Mallorca. No solo son los conciertos, es todo lo que vivo alrededor de estar en Mallorca, que es una isla bastante inspiradora. Entonces, volver siempre es un regalo, y aparte es que es un publicazo. Es un público exigente, por otro lado, que quiere escuchar, que quiere vivir el momento. Y no sé, para mí es un reto siempre, pero con mucho disfrute también, la verdad.

¿Qué canción le emociona más interpretar en directo?

Mis 36 y Saturno, y Planta 7 también. Son como las tres así más puras, más honestas, más crudas también.

¿Cómo lleva la gira y el rodaje de la serie ‘Respira’?

Pues mira, hay veces que soy muy feliz y hay otras veces que maldigo el momento en el que me he metido en tantas cosas a la vez. Pero estoy disfrutándolo mucho, la verdad. Estoy aprendiendo, sigo con mis clases de interpretación, sigo preparándome a muerte para los conciertos y para el rodaje. Creo que tengo muchos estímulos y eso hace que me sienta muy vivo en ese sentido, porque yo necesito de muchos estímulos para escribir, para sentirme vivo, creo que todo el mundo, pero si no vivo y no tengo estímulos, no tengo nada que escribir, no tengo nada que contar. Entonces estoy repleto de vivencias. Y encarnar el personaje hace sentir cosas que tú no has sentido, sientes empatía, de pronto no puedes juzgar a los personajes, entonces te hace ponerte en la piel de otras personas, y eso también es muy inspirador para la música. Entonces lo llevo todo muy bien. Tengo unos equipos que me ayudan a organizarlo todo para no volverme loco. Y yo solo tengo que centrarme en estudiar y en descansar.

Su personaje de 'Respira' llega a resultar odioso en algunos momentos...

Vaya tío asqueroso, ya te digo. Pues prepárate para lo que viene.

Supongo que así lo disfruta más, ¿no?

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Lo disfruto mucho porque es un personaje que al principio parece odioso, pero que en el fondo todo tiene una razón de ser y que te hace sentir, te hace entender que todo aquel que tenga como esa coraza, pues en el fondo esconde algo más, ¿no? Siempre hay una razón por la cual una persona tiene esas aristas. Y todo el mundo al final también tiene un lado bondadoso. Najwa Nimri dijo que todos somos un poquito mierdas y un poquito maravillosos. Entonces encarnar personajes te hace dar cuenta de que, ostras, hay lugares oscuros que la gente transita más, pero no por eso son peores personas.