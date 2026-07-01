Un grupo mallorquín, entre los 12 semifinalistas del concurso musical Sona9 que organiza Enderrock

El Sona9, el concurso musical organizado por Enderrock y 3Cat con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, tiene un semifinalista mallorquín. Hoy se han dado a conocer los doce semifinalistas de la 26 edición de un certamen que conocerá al ganador el 23 de septiembre, en la final programada en la plaça de Catalunya en el marco de las Festes de la Mercè de Barcelona.

Los doce grupos y solistas semifinalistas del Sona9 2026 son Abril (pop de autor, Lleida), Aqet Suc (rock alternativo, Viladecans), Beni Dolores (punk-pop, Barcelona), Bèrnia (pop-fusión, València), Demà (rock alternativo, Barcelona), Esgleyes (pop de autor, Girona), Eugenia Correia (cançó-folk, Sant Julià de Lòria), Joan Cuadern (pop de autor, Reus), Mai Halis (pop-rock, Vic), Orella d'Ós (pop-rock, Matadepera), Pla Moguda (pop-rock, Sant Hipòlit de Voltregà) y Ulls Secs (rock alternativo, sa Pobla). Después de los 10 conciertos preliminares celebrados en Catalunya, Balears, País Valencià y Andorra, los semifinalistas actuarán los días 8, 14 y 16 de juliol en la sala La Nau de Barcelona.

Los doce semifinalistas optarán al Premi Verkami a través de la votación popular, prevista para el domingo 26 de julio. Durante todo el día a través de las webs de Sona9 y Enderrock se podrán ver, escuchar y votar los directos de cada artista. La propuesta que obtenga más votos recibirá el Premi de la Votació Popular, dotado con 1.000 euros en material musical.

CONCIERTOS SEMIFINALES

Miércoles 8 de julio · 20 horas

EUGENIA CORREIA

ESGLEYES

JOAN CUADERN

ORELLA D'ÓS

Martes 14 de julio · 20 horas

ABRIL

BÈRNIA

AQET SUC

MAI HALIS

Jueves 16 de julio · 20 horas

ULLS SECS

DEMÀ

PLA MOGUDA

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