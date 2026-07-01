Corxeres d’estiu (I)
Avui encetam la ja clàssica secció estiuenca en la qual, dues vegades per setmana, proposarem algunes recomanacions sobre concerts i altres activitats musicals que ompliran Mallorca durant els mesos de juliol i agost. I com que no ho podem saber tot, si formau part d’alguna institució, festival o entitat i preparau algun projecte musical, no dubteu a fer-nos arribar la informació. Ens agradarà donar-li cabuda en aquesta secció. Ens podeu escriure a perestelrich@gmail.com. Gràcies, per endavant.
La primera gran cita serà demà dijous al Castell de Bellver (21.30 h), on l’Orquestra Simfònica continuarà el cicle d’estiu sota la direcció de Pablo Mielgo. El pianista Josep Colom serà el solista del Concert per a piano número 27 de Mozart. Es tracta del darrer concert per a piano que va escriure el compositor, una obra en la qual el compositor sembla mirar cap endins, amb una escriptura transparent, serena i gairebé melancòlica, especialment en un moviment lent d’una enorme bellesa. Fou, a més, una de les darreres obres que interpretà ell mateix en públic. Després arribarà un programa amb altres títols com El Moldau, de Smetana, el poema simfònic més conegut del cicle La meva pàtria. La música segueix el recorregut del riu des dels seus dos petits naixements fins a la seva desembocadura, passant per boscos i la ciutat de Praga, convertint el paisatge en una narració sonora plena d’imatges, danses camperoles, castells i els coneguts com a Ràpids de Sant Joan. Una obra que demostra fins a quin punt la natura també pot convertir-se en protagonista d’una partitura. El concert continuarà amb la suite Boutique Fantasque de Respighi, obra plena d’elegància, humor i refinament orquestral. La sessió acabarà amb el sempre efectiu Danzón número 2 d’Arturo Márquez, un autèntic clàssic contemporani ple de ritme contagiós.
La música de cambra també tindrà un paper destacat aquests dies. Avui, a Son Marroig (20 hores), el Trio Tríptic oferirà un homenatge a Xostakóvitx, programa que repetirà divendres a la Fundació Miró de Palma. El compositor rus va convertir el trio amb piano en un espai privilegiat per expressar les seves inquietuds més íntimes.
També demà, al Castell de Son Mas d’Andratx (22 hores), tindrà lloc Nit i somni d’enamorats, amb la mezzosoprano Serena Pérez, la soprano Cristina van Roy i el pianista Jesús López. I a la mateixa hora, les Serenates de Cala Rajada oferiran als jardins del Palau March una gala lírica amb la contralt Alejandra Cabello, el tenor Antoni Lliteres i la pianista Alicia Moreno. I al Caixafòrum de Palma (21 hores), Nit de jazz i moviment.
De cara a divendres, el jazz arribarà a Can Costa, la casa natal de Miquel Costa i Llobera, a Pollença, amb un recital del sempre imaginatiu Marco Mezquida.
A Can Tàpera (20 hores), el baríton David Menéndez oferirà també divendres un recital acompanyat al piano per Francesc Blanco. I, finalment, el Claustre de Sant Domingo d’Inca (20.30 hores) acollirà un Trio amb piano que presentarà el programa De la dansa a l’elegia, una nova oportunitat per comprovar que l’estiu mallorquí continua com cada any, omplint els indrets de bones propostes musicals.
Demà, al castell de Son Mas d’Andratx, tindrà lloc ‘Nit i somni d’enamorats’, amb la mezzosoprano Serena Pérez
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