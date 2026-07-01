La construcción de la Caja de Música en Palma finalizará durante el primer trimestre de 2027

La Caja de Música estará finalizada en el primer trimestre de 2027 tras años de retraso. Esa es la fecha que maneja la gerencia de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears (Fosib), después de que la construcción de su futura sede, en la calle Brotad de Palma, se retomara el pasado marzo, algunos meses después de lo previsto debido a la falta de un director de obra.

Cristina Martínez, gerente de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, calcula que el proyecto de la nueva sede está en un 45% ejecutado, aproximadamente, siendo la parte del auditorio la más atrasada y la de las oficinas la más adelantada. Pese a que las obras no se han retomado hasta hace unos tres meses, confía en que a principios del próximo año se haya acabado.

Última visita institucional a las obras de la Caja de Música, el pasado mayo. / Orquestra Simfònica de les Illes Balears

El último retraso se ha debido a la falta de un director de obra por parte de la empresa Tragsatec, encargada de designar a los responsables técnicos, ya que, debido al precio de la vivienda, no se presentó nadie para cubrir esta plaza y se tuvo que licitar de nuevo, comenta la gerente de la Fundació.

La Caja de Música acumula años de retraso, debía estar lista a finales de 2023, pero quedó paralizada cuando la constructora adjudicataria, Construcciones Alea, abandonó las obras en diciembre de 2023. Durante el año 2024 se ejecutaron intervenciones de emergencia y en 2025 se licitó una nueva fase del proyecto para reanudar los trabajos, recuerda Martínez. Esta nueva licitación, por 7.231.571 euros, fue adjudicada a la UTE formada por Cobra Infraestructuras Hidráulicas y Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones. Y a finales de diciembre de 2025 se firmó el acta de replanteo, el documento oficial que certifica el inicio legal de una construcción. En ese momento, se estableció un plazo de 14 meses para finalizar la nueva sede de la Simfònica y Martínez mantiene esa planificación porque fija en el primer trimestre del próximo año la finalización del edificio.

Piso superior del edificio, más avanzado que el auditorio. / Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Durante el tiempo que las obras han estado paradas se puso vigilancia privada en el edificio para evitar que fuera okupado y antes de retomar los trabajos ha sido necesario hacer una evaluación de su estado, para reparar goteras, tuberías… Ahora, los responsables del proyecto se reúnen cada tres semanas para hacer el seguimiento.

Cabe recordar que este proyecto cuenta con una aportación de 7.547.000 euros de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, correspondiente a la convocatoria 2024-2025, y con 789.537 euros de fondos privados. Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea, en el marco del Programa Feder 2021-2027 de Baleares y por ello, a mediados de mayo, se realizó una visita a las obras de representantes de la Comisión Europea, del Ministerio de Hacienda y del Govern.