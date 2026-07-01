El Belén de la Sang recupera su esplendor y luce completo tras más de diez años en el abandono

El belén de la Sang, que llevaba más de diez años sin poder mostrarse en su totalidad, ha recuperado su esplendor y luce completo tras una restauración integral presupuestada en 400.000 euros. El Consell lo ha presentado hoy a los medios y a partir del próximo domingo, coincidiendo con la celebración del Dia de la Sang, la ciudadanía podrá acercarse hasta el Santuari de l’Anunciació de Maria (la Sang) para contemplarlo de nuevo.

“Ha sido un trabajo muy costoso, de muchos años”, ha señalado el prior de la Sang, Lluc Riera, quien ha remarcado “la insistencia y el compromiso de la vicepresidenta del Consell, Antònia Roca”, en la recuperación de un nacimiento de estilo napolitano que está considerado el más antiguo en uso de Europa y que consta de 31 piezas, las más antiguas de finales del siglo XIV. “Un belén con mucha devoción espiritual”, ha subrayado.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, que también ha estado presente en la rueda de prensa sobre los resultados de la restauración, ha destacado que “después de más de diez años de abandono, el belén vuelve a estar restaurado y al alcance de todos los mallorquines y mallorquinas”, subrayando el compromiso de la institución insular con la recuperación de este patrimonio “único en el mundo”.

La expectación en la Sang ha sido máxima para volver a ver el popular belén / MANU MIELNIEZUK

Unos trabajos que empezaron en marzo de 2025, después de más de una década en la que el conjunto permaneció guardado y fuera del alcance del público. La intervención, con un presupuesto de 400.000 euros, ha abordado tanto la consolidación estructural de la capilla —con el saneamiento de los muros, la eliminación del antiguo zócalo de hormigón que impedía la ventilación correcta y el refuerzo de la cueva— como la restauración completa del conjunto escultórico policromado y dorado.

La restauración ha sido ejecutada por la UTE formada por Tracer Conservación y Restauración SL y Carlos Sánchez Gómez, empresas con amplia trayectoria en la conservación de bienes culturales y obras de arte. El proceso ha incluido estudios de documentación histórica y fotográfica, levantamientos en 3D de las figuras, análisis con luz ultravioleta para detectar alteraciones superficiales y pruebas de limpieza y solubilidad sobre cada pieza.

Las piezas más emblemáticas

En una primera fase, presentada el pasado mes de diciembre, ya se pudieron contemplar algunas de las piezas más emblemáticas: la cueva barroca con su bóveda decorada con rocalla, dorada y policromada; la Virgen María y San José —dos figuras que datan de 1480—, el Niño Jesús, de factura decimonónica, y los cinco ángeles barrocos que rodean la escena con la inscripción ‘Gloria in excelsis Deo’. Tras aquella muestra inicial, el equipo de restauración continuó trabajando para completar el resto del conjunto, recuperando el pan de oro original, la policromía y el brillo de los dorados en mantos y carnaciones, además de renovar la iluminación del espacio.

La restauradora y coordinadora del proyecto Luisa García ha destacado el importante valor “devocional y litúrgico” del belén, cuyas piezas más antiguas se remontan a finales de los siglos XIV y XV. “Este belén es una obra viva, en uso”, ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que lo más complejo de la restauración ha sido “darle una unidad, lograr que tuviera una coherencia y una armonía”.

Durante la intervención, ha añadido García, aparecieron algunos importantes hallazgos en un nacimiento que durante siglos fue sometido a numerosas rehabilitaciones: “Tantas intervenciones ocultaban la esencia original. En la indumentaria de la Virgen ha aparecido una decoración muy singular, una decoración floral, un brocado aplicado que se reservaba a las piezas más importantes. También hemos podido comprobar cómo las cornamentas de las piezas de los animales son cuernos de verdad, así como las estalactitas”.

Las cornamentas son de animales de verdad / MANU MIELNIEZUK

Con esta nueva fase culminada, el belén de la Sang puede mostrarse por primera vez en más de diez años con todas sus 31 piezas restauradas, recuperando el esplendor con el que generaciones de mallorquines lo conocieron. La institución insular ha subrayado que esta recuperación no es únicamente una intervención patrimonial, sino también un gesto de reconocimiento hacia una tradición profundamente arraigada en la devoción popular.

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A partir de hoy, el belén quedará abierto a la visita pública, permitiendo que toda la ciudadanía pueda volver a disfrutar de un conjunto único en Europa por su antigüedad y por el valor artístico, histórico y espiritual que representa para Mallorca.