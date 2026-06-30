Los Atunos Rojos presentan su nuevo espectáculo 'Machirulos' contra los machos alfa

El grupo Los Atunos Rojos presentará el próximo 4 de julio Machirulos, su nuevo espectáculo musical, audiovisual y performático que alza la voz contra los machistas y quienes se sienten superiores, y que pide el fin de toda violencia. La presentación tendrá lugar el sábado, a las 20 horas en el Teatre Mar i Terra – Maruja Alfaro, donde se estrenará un videoclip dirigido por Carlos Penas.

“La machosfera anda suelta, disparando su ignorancia, su insolidaridad, su mala baba, lanzando cubitos a quien no surfea su tsunami de odio. Fades somos todos los que no pensamos como ellos. Y ellos, son molt cap de faves”, afirman Los Atunos Rojos, el grupo que se dio a conocer en el verano de 2024 con una canción dedicada a Gabriel Le Senne después de que el todavía presidente del Parlament balear rompiera la fotografía de Aurora Picornell y otras represaliadas durante un pleno.

Machirulos se podrá ver este 4 de julio en el teatro municipal Maruja Alfaro – Mar i Terra, en la calle Sant Magí, a partir de las 20 horas, con entrada gratuita (previa reserva en este enlace). El espectáculo será presentado por el poetastro Macià Fiol e incluirá la proyección del último videoclip de Los Atunos Rojos, ‘Machirulos’, de siete minutos de duración, grabado entre Sant Jordi y s’Esgleieta bajo la dirección de Carlos Penas. Tras la proyección, Los Atunos Rojos ofrecerán un concierto centrado en el que será su primer disco, que incluirá cortes como ‘Welcome to Tramuntana’, ‘En el lado oculto de la Luna’, ‘Felipe VI’ o ‘No toquéis la Tierra’.

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Los Atunos Rojos está formado por el cantante y antiteclista Gabi Rodas, el guitarrista Jorge Molina, el batería Guillem Mut y el bajista Toni Gelabert. Afirman que su estilo, "inclasificable, bebe de la cerveza, el punk, el rock, el pop, ¡y el folclore mallorquín!".