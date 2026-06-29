Gael García Bernal, Fernando Trueba, Jaime Chávarri y Soyunapringada asistirán al Atlàntida Mallorca Film Fest

El Atlàntida Mallorca Film Fest contará este año con la asistencia de Javier Bardem, Victoria Luengo, Rodrigo Sorogoyen (tal como se había anunciado ya), Fernando Trueba, Jaime Chávarri y Soyunapringada, entre otros, que vendrán a presentar nuevos trabajos o a recordar películas de sus trayectorias. El actor, productor y director mexicano Gael García Bernal y el compositor franco-griego Alexandre Desplat se suman a la lista de premiados en el festival, que se celebrará del 24 de julio al 2 de agosto en Palma. Este año, además, se entregará el Premi Illa de Cinema al pintor de carteles de cine mallorquín Rafael Ruiz.

El Atlàntida ha presentado este lunes, 29 de junio, en un acto en la Academia de Cine en Madrid, su programación completa y ha dado a conocer más nombres de profesionales del cine que participarán en la 16 edición del festival. Este año, Alexandre Desplat, Gael García Bernal y Trine Dyrnholm recibirán el premio Masters of Cinema. La actriz y cantante danesa recibirá el galardón el martes 28 de julio, en La Misericòrdia, mientras que el actor mexicano lo recibirá el sábado 1 de agosto, para celebrar el 25 aniversario de la película Y tú mamá también dirigida por Alfonso Cuarón. Finalmente, el oscarizado compositor francés lo recibirá en la Gala de Clausura que tendrá lugar el domingo 2 de agosto en La Misericòrdia, ha informado la organización del Atlàntida.

A esos reconocimientos se sumará el que se otorgará en la gala inaugural al mallorquín Rafael Ruiz, “quien dedicó casi medio siglo a pintar a mano los carteles que anunciaban los estrenos en las fachadas de los cines de Palma, convirtiéndose en una figura esencial de la memoria cinematográfica de la ciudad. Su trabajo artesanal, realizado a un ritmo frenético y con una producción extraordinaria, definió la imagen del cine en Mallorca durante generaciones y le valió el reconocimiento como ‘el hombre que pintaba películas’”, ha informado el Atlàntida.

Además, el festival contará con la presencia de Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem y Victoria Luengo, que presentarán El ser querido, David Lowery, John Wilson, Molly Manners, Fernando Trueba, Jaime Chávarri, Carlos Bardem, Judith Godrèche, Muriel d'Ansembourg, Bárbara Farré, Maria Sødahl o Soyunapringada, entre otros, para presentar sus trabajos.

Esta edición del Atlàntida tiene programados 165 títulos, la mitad de ellos serán estrenos absolutos en España, y más de 300 invitados, en la que será la edición “más ambiciosa” de su historia, en palabras de sus responsables.

La producción mallorquina Forastera será la película de la gala inaugural, mientras que El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, se proyectará en la clausura.

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En la Sección Oficial competirán 14 títulos, 8 de los cuales son estrenos absolutos en España. En ella se verán Erupcja (Peter Ohs, 2026) con Charli XCX como protagonista, Lady (Samuel Abrahams, 2025), La educación de Jane Cumming (Sophie Heldman, 2026), Truly Naked (Muriel d'Ansembourg, 2026) y Extra Geography, el debut cinematográfico de la directora Molly Manners tras ganar un BAFTA por la serie In My Skin. El cine español estará representado por tres óperas primas encabezadas por la premier mundial de A fuego (Estel Díaz, 2026), Mala Bèstia de Bàrbara Farré y la reciente ganadora del Festival de Transilvania, Lionel (Carlos Saiz, 2025). Otros estrenos nacionales son The Last Resort (Maria Sødahl, 2026) y Miss Mermaid (Pauline Brunner, Marion Verlé, 2026). Completan esta sección Father (Tereza Nvotová, 2026), Nina Roza (Geneviève Dulude-De Celles, 2026), ganadora del Oso de Plata al Mejor Guión en el último Festival de Berlín, Paradise, thriller ambientado en Ghana dirigido por el canadiense Jérémy Comte, quien debuta en el largo tras ser nominado al Oscar con su cortometraje Fiera (2019), y Diecisiete (Kosara Mitic, 2026).