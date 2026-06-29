Donna Ferrato y Tomeu Coll se reencontrarán en Marsella con ‘Erotic Eye’, "el taller de fotografía más atrevido"

El fotógrafo y comisario mallorquín Tomeu Coll y la fotoperiodista y activista norteamericana Donna Ferrato volverán a trabajar juntos tras protagonizar en el Casal Solleric la exposición Holy, dedicada a la violencia de género, que pudo visitarse en Palma desde el pasado 21 de marzo al 24 de mayo. En esta ocasión los dos artistas se codearán con Erotic Eye, «el taller de fotografía más atrevido».

La prestigiosa revista Time ya se hizo eco de estos talleres hace 10 años, cuando se impartieron primero en Inca, con la comunidad BDSM (bondage y sadomasoquismo) como protagonista, y posteriormente en Berlín y Los Angeles. «Unos talleres que exploran la sexualidad a través de las lentes» y que son «más poesía que porno», escribió Time.

La cuarta entrega de Erotic Eye se celebrará en Marsella del 17 al 24 de julio. Este taller fue creado por Donna Ferrato y Tomeu Coll como un viaje guiado por el mundo del erotismo, los símbolos y los mitos, bajo la premisa de que las personas nacen para amar y ser amadas. En palabras del fallecido fotógrafo checo Miroslav Tichý: «Toda la sociedad se basa en la sexualidad». Los fotógrafos participantes en el taller «construirán sus portafolios, aprenderán quiénes son trabajando con personas reales, respetando siempre los límites y sin abusar jamás de la confianza de nadie».

«Estaremos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre que nos necesiten. A diferencia de otros talleres, el grupo convivirá con nosotros como una familia», afirman Coll y Ferrato.

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Los fotógrafos que participan en los talleres «deben aprender a mirar sin prejuicios y no montar las fotos para saciar sus propios deseos», explica Ferrato.